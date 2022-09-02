В Иркутске впервые состоятся Дни Эрмитажа

Мероприятие пройдёт с 10 по 14 сентября



Жители Иркутской области увидят экспонаты из собрания государственного Эрмитажа, а также смогут принять участие в Днях Эрмитажа, которые впервые пройдут в Иркутске в рамках празднования 85-летия региона. Это стало возможным благодаря соглашению о сотрудничестве, которое руководство региона и музея подписали на Петербургском международном экономическом форуме в июне этого года.



Выставка «Союз земли и воды. Тема раковины в произведениях прикладного искусства XVI–XXI вв.» (0+) откроется в Иркутском художественном музее 10 сентября. В экспозиции – более 30 редких произведений из собрания государственного Эрмитажа, которые будут впервые представлены в Иркутске.



На выставке можно увидеть, какие метаморфозы претерпевала раковина в произведениях декоративно-прикладного искусства XVI–XXI веков. Большинство работ не только художественные предметы, но и объекты исторической ценности. Самый ранний экспонат – французский кубок из раковины улитки кассис – датирован XVI веком. Самые «поздние» экспонаты созданы петербургскими ювелирами-камнерезами уже в XXI веке.



Выставка «Союз земли и воды» будет работать в главном здании Иркутского художественного музея до 9 ноября. Кроме того, с 10 по 14 сентября в Иркутске пройдут Дни Эрмитажа. Запланированы виртуальные экскурсии от VR-центра государственного Эрмитажа с просмотром фильма «Эрмитаж. Погружение в историю» (12+), снятого в залах музея с Константином Хабенским в главной роли.



В течение трёх дней, с 10 по 12 сентября, в залах музея будет организован Эрмитажный лекторий (6+). Искусствоведы из Санкт-Петербурга прочитают цикл лекций о сокровищах прикладного и ювелирного искусства из коллекции Эрмитажа, а также его истории. Программа для профессионалов включает мастер-классы по реставрации икон и масляной живописи. В ней примут участие специалисты Иркутского художественного музея и других музеев Сибири. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

