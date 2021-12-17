Резиденция иркутского Деда Мороза будет работать онлайн

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Звонки начнут принимать с 20 декабря



В преддверии Нового года в Иркутске открывается резиденция Деда Мороза. В этом году в связи с эпидемиологической обстановкой главный городской волшебник со своей внучкой Снегурочкой будет вести приём дистанционно – в онлайн-телестудии. Дети смогут позвонить сказочному персонажу, который поздравит их по видеосвязи в прямом эфире.



Резиденция Деда Мороза будет работать в онлайн формате с 20 декабря 2021 года по 7 января 2022 года включительно. Ежедневно главный сказочный персонаж страны будет принимать звонки с 12:00 до 20:00 (перерыв с 16:00 до 17:00).



– Резиденция начнёт свою работу 20 декабря. Раньше, чем в прошлом году. Чтобы все успели позвонить, обсудить с настоящим Дедом Морозом самые заветные желания, рассказать о своих главных победах и достижениях, а также поделиться праздничным настроением. В прошлом году наш волшебник принимал ежедневно до 300 звонков. Причём, звонили дети, взрослые и даже пожилые люди. И не только из Иркутска, но и из других городов области и страны. Даже зарегистрирован звонок из Америки, – рассказал директор МАУ «Праздник» Аркадий Стародубцев.



Тем временем, на резиденции Деда Мороза в сквере имени Кирова появится QR-код, перейдя по которому можно посмотреть приглашение и связаться со сказочным персонажем онлайн.



- Для видеообщения с Дедом Морозом нужно позвонить в Viber по номеру +7(3952) 503 -703, - сообщает пресс-служба администрации Иркутска.



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