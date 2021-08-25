Художники Бурятии подарят свои работы республике

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Жителей и гостей Улан-Удэ познакомят с творчеством земляков



16 сентября стартует специальный арт-проект «Художники – Бурятии». Его цель – познакомить жителей республики с творчеством земляков, живущих и работающих за пределами Бурятии, но прославляющих в своих произведениях самобытную историю, традиции и культуру родного края. Проект приурочен к празднованию столетия республики.



На выставочной площадке художественного музея имени Ц.С. Сампилова представят свои произведения как хорошо известные широкой публике имена, такие как Даши Намдаков, Вячеслав Бухаев, Бато Дугаржапов, Зорикто Доржиев, Жигжит Баясхаланов, Сергей Фалькин, Елена Зонхоева, Сергей Намдыков, Иван Итыгилов, так и молодые художники, чьи имена малоизвестны в республике: Александр Ишигенов, Матвей Макушкин, Виктор Эрдынеев, Чингиз Базаров, Василиса Липатова и Эржена Балдано.



Проект включает в себя проведение выставки и дискуссионной площадки среди художников, искусствоведов и музейных сотрудников, где планируется обсудить проблемы и пути развития бурятского изобразительного искусства.



В рамках выставки пройдёт акция «Впиши своё имя в историю», в ходе которой каждый художник-участник передаст в дар свою работу республике в честь столетнего юбилея.



Организаторы планируют продолжение проекта в будущем, где география представленных городов и участников расширится. В первом проекте, в условиях пандемии, представлены города Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба национального музея РБ.



Возрастное ограничение 6+

