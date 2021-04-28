В Улан-Удэ пройдёт фестиваль скандинавской ходьбы

На мероприятие приглашаются любители активного отдыха и здорового образа жизни



В Улан-Удэ 15 мая состоится фестиваль скандинавской ходьбы «Тропа Победы». Мероприятие посвящено 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне и проходит в рамках проекта «Маршруты Победы».



Во время фестиваля пройдут соревнования по различным возрастным группам, сканди-поход по «Тропе здоровья» от этнографического музея до биатлонного комплекса «Снежинка» и походный Бессмертный полк. Участники «походного полка» пройдут дистанцию с фотографиями дедов и прадедов и вспомнят имена героев, воевавших в годы Великой Отечественной войны.



После соревнований и похода будет организован горячий обед и концерт песен военных лет в исполнении бард-кафе «Поющий родник». Победителей и призёров в каждой возрастной группе наградят дипломами, медалями и подарками. Об этом сообщает федерация экстремальных видов спорта и путешествий «Байкальский экстрим».



Программа фестиваля

10:00 - Открытие регистрации. Выдача стартовых номеров.

11:00 - Старт похода на 7 км.

15:00 – Закрытие соревнований. Награждение.



Возрастное ограничение 6+

