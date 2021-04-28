На мероприятие приглашаются любители активного отдыха и здорового образа жизни
В Улан-Удэ 15 мая состоится фестиваль скандинавской ходьбы «Тропа Победы». Мероприятие посвящено 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне и проходит в рамках проекта «Маршруты Победы».
Во время фестиваля пройдут соревнования по различным возрастным группам, сканди-поход по «Тропе здоровья» от этнографического музея до биатлонного комплекса «Снежинка» и походный Бессмертный полк. Участники «походного полка» пройдут дистанцию с фотографиями дедов и прадедов и вспомнят имена героев, воевавших в годы Великой Отечественной войны.
После соревнований и похода будет организован горячий обед и концерт песен военных лет в исполнении бард-кафе «Поющий родник». Победителей и призёров в каждой возрастной группе наградят дипломами, медалями и подарками. Об этом сообщает федерация экстремальных видов спорта и путешествий «Байкальский экстрим».
Программа фестиваля
10:00 - Открытие регистрации. Выдача стартовых номеров.
11:00 - Старт похода на 7 км.
15:00 – Закрытие соревнований. Награждение.
Возрастное ограничение 6+
В Улан-Удэ пройдёт фестиваль скандинавской ходьбы
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На мероприятие приглашаются любители активного отдыха и здорового образа жизни
Участниками конкурса станут дети от 6 до 18 лет
Патриотическая акция в соцсетях продлится до 9 мая включительно
Информационный и визит-центры начнут работу с 1 мая
Девочек назвали Анной и Ариной
Впервые в конкурсе примут участие юноши
Жителям столицы Бурятии предлагают украсить свои окна и написать слова благодарности ветеранам
Акция пройдёт в Кабанском районе Бурятии и Ольхонском районе Иркутской области
Поздравления будут вручены ветеранам на праздничных мероприятиях
В соревнованиях примут участие команды пяти районов и столицы Забайкалья
Победителем «Театральной долины» стал Барагханский народный театр
Зарплата сотрудников образовательных учреждений будет сохранена
Кяхтинские мотогонщики завоевали три призовых места
Она будет установлена на горе Хавырга в Кызылском районе
Рассаду и саженцы будут продавать в ТК «Крестьянский» и ТЦ «Стимул»