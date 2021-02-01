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В Бурятии запустили детский конкурс к Белому месяцу

В Бурятии запустили детский конкурс к Белому месяцу
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Для участия нужно продемонстрировать знания бурятского языка

Этнографический музей народов Забайкалья объявил беспроигрышную акцию детского творчества, темой которого стал праздник «Белый месяц».

Для участия в конкурсе дети наизусть должны спеть песню или рассказать стихотворение, можно поздравление, но главное на бурятском языке. Затем нужно снять видеоролик и отправить его на электронную почту konkurs_emtp@mail.ru, в теме письма обязательно указав ФИО ребёнка, возраст, номер телефона и название исполняемой композиции или стихотворения. Именно по этим данным будет формироваться список участников.

Также необходимо опубликовать это видео на своей странице в Instagram с пометкой #БЕЛЫЙМЕСЯЦ2021 #НАШЭТНОМУЗЕЙ и отметить аккаунт музея @etno_museum03

Чтобы стать участником конкурса, нужно обязательно подписаться на аккаунт музея.

- По окончанию акции мы сформируем список участников, опубликуем его на официальном сайте музея, таким образом подведём итоги акции, и каждый участник получит пригласительный билет в музей, - сообщили организаторы конкурса.

Видеоролики принимаются с 1 по 14 февраля. Список участников будет опубликован после завершения акции в течении трёх дней.

Как сообщал «Байкал-Daily», к празднику Белого месяца Сосново-Озёрский дом культуры, который находится в Еравнинском районе Бурятии, запустил районный онлайн-челлендж под названием #Yреэлчеллендж.
конкурс этнографический музей Сагаалган
 
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