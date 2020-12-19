Лучших связистов определяют в Бурятии

Стартовал первый этап конкурса «Уверенный приём»
В соединении связи в Бурятии стартовал первый этап конкурса «Уверенный приём», входящий в программу Армейских международных игр.
- Военнослужащие отрабатывают практические вопросы на современной специальной технике связи, цифровых радиорелейных станциях, командно-штабных машинах, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
В полевых условиях связисты на скорость отрабатывают прокладку проводных линий. Они развернули защищённые каналы связи, принимают и передают по ним большие объемы данных в автоматическом режиме.
- В ходе конкурса основное внимание будет уделено выполнению отдельных элементов по настройке сетей связи, отработке учебно-боевых задач по развертыванию командно-штабных машин и аппаратных связи, - отмечают представители Восточного военного округа.
Лучшие экипажи примут участие в армейском этапе конкурса «Уверенный приём», где смогут продемонстрировать свой профессионализм.
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