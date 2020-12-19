 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 декабря

18 декабря

Популярное

Лучших связистов определяют в Бурятии

Лучших связистов определяют в Бурятии
Общество, 
Стартовал первый этап конкурса «Уверенный приём»

В соединении связи в Бурятии стартовал первый этап конкурса «Уверенный приём», входящий в программу Армейских международных игр.

- Военнослужащие отрабатывают практические вопросы на современной специальной технике связи, цифровых радиорелейных станциях, командно-штабных машинах, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

В полевых условиях связисты на скорость отрабатывают прокладку проводных линий. Они развернули защищённые каналы связи, принимают и передают по ним большие объемы данных в автоматическом режиме.

- В ходе конкурса основное внимание будет уделено выполнению отдельных элементов по настройке сетей связи, отработке учебно-боевых задач по развертыванию командно-штабных машин и аппаратных связи, - отмечают представители Восточного военного округа.

Лучшие экипажи примут участие в армейском этапе конкурса «Уверенный приём», где смогут продемонстрировать свой профессионализм.


конкурс военнослужащие связь
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Лучших связистов определяют в Бурятии
Лучших связистов определяют в Бурятии
Общество, 19.12.2020
Стартовал первый этап конкурса «Уверенный приём»
Песня ангарчанина про врачей, борющихся с коронавирусом, восхитила пользователей
Песня ангарчанина про врачей, борющихся с коронавирусом, восхитила пользователей
Общество, 19.12.2020
«Медбратья, медсёстры и наши врачи за жизни сражаются днём и в ночи…»
Разведчики в Бурятии совершенствуют одиночную подготовку
Разведчики в Бурятии совершенствуют одиночную подготовку
Общество, 19.12.2020
Не меньше половины всех занятий проходит ночью
Писатель из Бурятии выиграл 500 тысяч рублей
Писатель из Бурятии выиграл 500 тысяч рублей
Общество, 19.12.2020
Художник-педагог из Бурятии завоевал престижную общероссийскую литературную премию
У сотрудников МЧС в Бурятии появился свой «гимн»
У сотрудников МЧС в Бурятии появился свой «гимн»
Общество, 19.12.2020
«Мы шагнём от порога, мы готовы всегда», - поют сотрудники
В Бурятии защитят от затопления станцию Джида
В Бурятии защитят от затопления станцию Джида
Общество, 19.12.2020
Проект находится на стадии общественных слушаний
Студенты Бурятии помогли сотрудникам ГИБДД
Студенты Бурятии помогли сотрудникам ГИБДД
Общество, 19.12.2020
Студенты призвали водителей к трезвому вождению
В Бурятии коронавирусом заболели ещё более 200 человек
В Бурятии коронавирусом заболели ещё более 200 человек
Общество, 19.12.2020
Ситуация с заболеваемостью ковидом остаётся стабильной
В Бурятии ожидаются снегопады
В Бурятии ожидаются снегопады
Общество, 19.12.2020
В Улан-Удэ днём до -13
В Бурятии состоится онлайн-фестиваль «Тypoмания»
В Бурятии состоится онлайн-фестиваль «Тypoмания»
Общество, 18.12.2020
Мероприятие проведут в 4 этапа с 23 по 24 декабря
Забайкальский фестиваль стал лауреатом всероссийского конкурса
Забайкальский фестиваль стал лауреатом всероссийского конкурса
Общество, 18.12.2020
Также дипломы получили ещё два краевых культурных проекта
В Баргузинском районе Бурятии семьям дарят пожарные извещатели
В Баргузинском районе Бурятии семьям дарят пожарные извещатели
Общество, 18.12.2020
Стартовала акция «Пожарный извещатель в каждый дом»
В Бурятии епархия запустила акцию «Тепло материнских рук»
В Бурятии епархия запустила акцию «Тепло материнских рук»
Общество, 18.12.2020
Прошла встреча митрополита Иосифа с уполномоченными по правам человека и ребёнка
Корвет «Алдар Цыденжапов» примут во флот 25 декабря
Корвет «Алдар Цыденжапов» примут во флот 25 декабря
Общество, 18.12.2020
На испытаниях боевое судно уничтожило противокорабельную крылатую ракету

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^