Лучших связистов определяют в Бурятии

Стартовал первый этап конкурса «Уверенный приём»



В соединении связи в Бурятии стартовал первый этап конкурса «Уверенный приём», входящий в программу Армейских международных игр.



- Военнослужащие отрабатывают практические вопросы на современной специальной технике связи, цифровых радиорелейных станциях, командно-штабных машинах, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.



В полевых условиях связисты на скорость отрабатывают прокладку проводных линий. Они развернули защищённые каналы связи, принимают и передают по ним большие объемы данных в автоматическом режиме.



- В ходе конкурса основное внимание будет уделено выполнению отдельных элементов по настройке сетей связи, отработке учебно-боевых задач по развертыванию командно-штабных машин и аппаратных связи, - отмечают представители Восточного военного округа.



Лучшие экипажи примут участие в армейском этапе конкурса «Уверенный приём», где смогут продемонстрировать свой профессионализм.





