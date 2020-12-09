В Бурятии нерпы качаются на «ледяных блинчиках»

ФГБУ «Заповедное Подлеморье» представило видео, на котором нерпы качаются на льдинах.
- А у нас для вас опять нерпочки, теперь они качаются на ледяных блинчиках в Баргузинском заливе, - сообщают сотрудники учреждения.
Видео опубликовано в аккаунте «Заповедного Подлеморья» в Instagram. Пользователи восхищаются коротким роликом, отмечая, что он завораживает: «Потрясающе красиво», «Волшебно», «Кайф», «Шикарная съемка! Вода гипнотизирует», «Завораживает. И замораживает».
Как сообщал «Байкал-Daily», в этом году нерп на льду Чивыркуйского залива Байкала в Бурятии было особенно много.
- Сотрудники ежегодно наблюдают осенние лежбища байкальской нерпы на первых льдах Чивыркуйского залива. Точнее оценить численность животных помогают дроны. В этом году нерп на льду было особенно много. Залёжки тюленей на льдинах протянулись на несколько квадратных километров, нами визуально отмечено не менее трёх тысяч особей, - рассказывали в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
Недавно известный иркутский фотограф Станислав Толстнев поделился видео, на котором во льду запечатлены метановые пузыри. Они напоминают многоэтажные «блинчики», поднимающиеся снизу, а происходит такое явление во время становления льда Байкала.