Лесники проводят эксперимент по выращиванию кедра
В Прибайкальском районе Бурятии лесники проводят эксперимент по выращиванию кедра. Сотрудники Кикинского лесничества и лесхоза в Черемушкинском лесном питомнике высеяли более 15 кг семян кедра, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
- Кедр – это особо ценная порода деревьев. И его нужно беречь и лелеять. Поэтому возникла такая идея – выращивать не только сеянцы сосны, как мы это сейчас делаем, но и сеянцы кедра, - рассказывает главный лесничий Кикинского лесничества Лариса Зайцева.
Перед посевом семена прошли стратификацию – специалисты замачивали их в специальном растворе и оставляли в холоде.
- Мы специально высеяли семена на Черёмушкинском питомнике, поскольку почва тут очень плодородная, и она хорошо подходит для выращивания сеянцев хвойных растений. Климат также благоприятен: высокая влажность и хороший прогрев вечерним солнцем. Специально для кедра подбирали место в тени высоких деревьев, чтобы летом солнце не спалило сеянцы, - рассказывает руководитель Кикинского лесхоза Данил Вотинцев.
Осенние посевы семян сибирского кедра имеют преимущества перед весенними. Условия стратификации семян максимально приближены к естественным, и поэтому осенние посевы дают более дружные, развитые и равномерные всходы.
Первые всходы сеянцев кедра можно будет наблюдать уже весной. Как отмечают лесники, в случае, если всходы будут малоэффективными, весной эксперимент повторят.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии запрещено рубить кедр в промышленных масштабах.
В Бурятии будут выращивать кедр
Общество, Фото:
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