Лама из Бурятии рассказал о признаках ухода души

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Один из первых признаков – нарушение сна



Нередко буддийские ламы говорят верующим, которые испытывают различные трудности, о потере их души. О том, что это такое, рассказал настоятель Курумканского дацана Еши Намжил лама (Олег Намжилов).



- Что есть душа? Душа, сознание человека с буддийской точки зрения являются совокупностью различных видов, форм энергии. В текстах пишут, что сознание состоит из тигле. В буддийской танкописи тигле изображается в виде перевёрнутой капли. Тигле – это некая форма изначальной энергии. Сознание человека включает в себя различные виды тигле, в том числе те, которые функционируют в нашем физическом теле. Один из таких видов тигле движется по телу определённым маршрутом согласно лунным суткам и имеет прямую связь, зависимость от состояния физического тела и лунного календаря. Оболочка, тень или отражение этого тигле обладает сущностью в физическом аспекте и своей энергетической составляющей. Эту сущность тибетцы назвали «ла». Её изображают в виде серебристой капли. Бывают случаи, когда ла по тем или иным причинам покидает тело, т.е. мы утрачиваем этот вид энергии. В таких случаях говорят, что душа ушла. По-тибетски это звучит: ла чамсон, - пояснил Еши Намжил лама.



По его словам, при потере ла у человека в первую очередь нарушается сон. Основными признаками являются: беспокойный сон, частые просыпания, вздрагивания при просыпании.



- Если в человеке преобладает энергия Слизи, тогда, наоборот, при потере ла его постоянно будет клонить ко сну. Он может спать всю ночь и ещё днём будет большое желание поспать, - говорит настоятель Курумканского дацана.



Также среди признаков ламы отмечают плохие сны, вроде частых снов с умершими, потери дороги во сне и пр.



- Нередко бывает, что человек «без души» частенько ощущает холодок со спины, его будет бросать в холодный пот и т.д., - отмечает Еши Намжил лама.



Буддисты считают, что человек без ла становится инертным, пропадает огонёк, трудно вылечивается. К примеру, лёгкое простудное заболевание приобретают затяжной характер. Не хватает у такого человека энергии на излечение или завершение начатой работы.



- То, что раньше у него получалось особенно хорошо – утрачивается. Например, он готовил какое-то блюдо очень вкусно, как никто другой, а потеряв ла (став без души), у него это блюдо уже не будет получаться. Можно сравнить с ехавшей и внезапно заглохшей машиной, но продолжающей движение по инерции. Без ла человек может жить до шести месяцев. В очень редких случаях – до года, - говорит Еши Намжил лама.



По его словам, ла уходит при стрессе, испуге, ударе и т.д. Бывает, что ребёнок пугается чего-нибудь, например, лая собаки, и утрачивает ла, поясняет буддийский священнослужитель. Но есть и другие причины: например, считается, что от длительной утомительной работы ла как бы иссякает, слабеет и в конце концов может совсем пропасть.



Но не всё так печально. Ламы говорят, что существует огромное количество способов восстановить и вернуть ла. Она восстанавливается, крепнет во время переживания позитивных чувств.



- Например, приехав на родину, вдыхаем чистый воздух, вкушаем яства, имеющие особенное личное значение, слушаем красивую музыку, смотрим на картины, пейзажи, наблюдаем за близкими, детьми, за любимыми животными, огонь, воду и т.д. и т.п. В Учении Тантры есть огромное количество ритуалов призывания души – ла гуг или цэ гуг по-тибетски. В медицине есть специальные массажи, пилюли и т.д. Очень большую помощь здесь оказывает вера. Чем больше у человека веры, тем быстрее, успешнее будет ритуал. Сутью этих ритуалов, как в прочем и всех других в буддизме, является понимание единства человека и окружающего мира. Из энергии пяти великих Первоэлементов создано всё в этом мире – это энергии Земли, Воды, Огня, Ветра и Пространства. В том числе и физическое тело. Утратив какую-то энергию у себя, можно её почерпнуть из окружающего пространства, - отмечает Еши Намжил лама.



Он советует верующим эпизодически консультироваться с ламой или посещать ритуалы Будд Долголетия, Мандал Жева, Отошо и т.д. Также очень полезными будут уединения, отдыхи со сменой обстановки, зарождение и переживание высоких эстетических, религиозных чувств и т.д.



