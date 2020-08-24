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В Улан-Удэ покажут спектакль к юбилею проекта «Байкал – Мичиган»

Общество, 
Уникальный проект существовал несколько лет

В этом году проект «Байкал – Мичиган. Спасём озёра» отмечает своё 30-летие. В числе организаторов этого масштабного проекта был Молодёжный художественный театр Улан-Удэ.

Это был первый масштабный проект в России, который связывал Советский Союз и Америку, который подразумевал не только экологические, но творческие, медицинские и многие другие направления.

- Акция предполагала отсутствие политических интересов, отсутствие связей правительств, президентов и каких-либо других. Но это предполагало связь деятелей Америки и России (инициатор – Россия), которые живут на территории Байкала, имеют культуру, экологическую возможность защищать своё главное достояние – Байкал, - пояснил худрук «Молодёжки» Анатолий Баскаков.

За несколько лет сотрудничества удалось достичь устойчивой программы по обмену студентами, были налажены первые связи волонтёров, было подарено экологическое оборудование по очистке воздуха. Приезжали американские врачи, экологи. Анатолий Баскаков также рассказал, что он лично вручал препараты для Железнодорожной больницы Улан-Удэ, которые можно хранить без холодильника, на сумму 15 тысяч долларов и многое другое.

С тех времён удалось сохранить фотографии с мероприятий, форму, афиши, значки и прочее.

В этом году Молодёжный театр отмечает 40-летие. Анатолий Баскаков сказал, что состоится онлайн-трансляция спектакля «Когда я вернусь» режиссёра Олега Кудряшова, который был записан тогда на Байкале во время проведения фестиваля. Запись этого спектакля единственная, которая сохранилась до наших дней целиком.
спектакль Молодёжный Художественный театр
 
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