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Забайкалье присоединится к всероссийским соревнованиям «Оранжевый мяч»

Забайкалье присоединится к всероссийским соревнованиям «Оранжевый мяч»
Общество,  Фото:pixabay.com
Турнир по уличному баскетболу состоится на центральной площади Читы

Всероссийские соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч» пройдут на центральной площади столицы Забайкальского края 22 августа. Эти ежегодные соревнования проводятся в рамках празднования Дня физкультурника. В этом году данное спортивное событие состоится в 64 городах нашей страны.

- Турнир проводится с целью развития и популяризации баскетбола в России, как одного из самых доступных видов спорта. Соревнования по уличному баскетболу – это всегда увлекательное событие, как для спортсменов, так и для зрителей, заряд бодрости и прекрасного настроения, – отметил министр физической культуры и спорта Забайкальского края Виталий Ломаев.

За звание победителей будут бороться юноши и девушки в возрасте от 17 лет и старше. В составе одной команды четыре человека: три игрока на площадке и один запасной. Для участия в соревнованиях необходим личный подтверждённый профиль игрока в международной системе ФИБА 3х3.

Регистрация участников стартует с 9:00. Торжественное открытие состязаний начнётся в 10:00. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.

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