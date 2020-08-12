Забайкалье присоединится к всероссийским соревнованиям «Оранжевый мяч»

Турнир по уличному баскетболу состоится на центральной площади Читы



Всероссийские соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч» пройдут на центральной площади столицы Забайкальского края 22 августа. Эти ежегодные соревнования проводятся в рамках празднования Дня физкультурника. В этом году данное спортивное событие состоится в 64 городах нашей страны.



- Турнир проводится с целью развития и популяризации баскетбола в России, как одного из самых доступных видов спорта. Соревнования по уличному баскетболу – это всегда увлекательное событие, как для спортсменов, так и для зрителей, заряд бодрости и прекрасного настроения, – отметил министр физической культуры и спорта Забайкальского края Виталий Ломаев.



За звание победителей будут бороться юноши и девушки в возрасте от 17 лет и старше. В составе одной команды четыре человека: три игрока на площадке и один запасной. Для участия в соревнованиях необходим личный подтверждённый профиль игрока в международной системе ФИБА 3х3.



Регистрация участников стартует с 9:00. Торжественное открытие состязаний начнётся в 10:00. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.



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