Участники спортивного мероприятия получат именные дипломы
В Бурятии XIII фестиваль водных видов спорта «Байкальский ветер» из-за отмены всех спортивных и развлекательных мероприятий пройдёт в режиме онлайн. Для участия в мероприятии достаточно выложить любое фото или видео с хэштэгом #Байкальскийветер в соцсетях.
- Самые преданные поклонники фестиваля! Выкладывайте фото или видео с ваших покатушек, водных путешествий или маршрутов по родному краю, безумных заездов на винде или кайте, закаты/рассветы с Байкала, эмоции и драйв! – призывают организаторы фестиваля.
Для всех участников предусмотрены именные дипломы фестиваля-2020 по всем видам спорта: виндсёрфинг, кайтсерфинг, гребля на байдарках и каяках, SUP серфинг. Об этом сообщает пресс-служба «Байкальского ветра».
Посмотреть фоторепортаж «Байкал-Daily» с прошлого мероприятия можно по этой ссылке.
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В Бурятии фестиваль «Байкальский ветер» состоится в режиме онлайн
Общество, Фото:
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