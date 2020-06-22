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В Иркутской области почти 6 тысяч случаев заболевания коронавирусом

В Иркутской области почти 6 тысяч случаев заболевания коронавирусом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В регионе 49 тяжёлых больных

По данным оперативного штаба, в Иркутской области 5820 случаев заболевания коронавирусом. Госпитализированы 3638 человек, прирост за сутки составил 198 человек. У 49 пациентов заболевание протекает в тяжёлой форме.

Выздоровело 2116 человек, в том числе за последние сутки – 116. От коронавируса умерло 28 человек, в том числе один скончался накануне. 38 человек скончались от иных заболеваний, не связанных с COVID-19.

На 22 июня в Забайкальском крае число зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе достигло 2667 человек, прирост за сутки составил 71 человек. 1467 человек из них вылечены и выписаны из медучреждений, 21 - за последние сутки. Новых летальных исходов не зарегистрировано, всего в регионе скончалось 40 пациентов с COVID-19.

В Бурятии на сегодня 2634 случая заражения COVID-19. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 1714 человек, в том числе за минувшие сутки – 46. Умерло 18 человек.

В инфекционных стационарах Бурятии с подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 549 больных, из них 36 детей. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении находится 353 больных COVID-19 с лёгким течением заболевания.
профилактика коронавирус Иркутская область Забайкальский край
 
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