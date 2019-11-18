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В Чите драматический театр отметил свой юбилей

В Чите драматический театр отметил свой юбилей
Общество,  Фото:пресс-служба министерства культуры Забайкальского края
Ему исполнилось 80 лет

16 ноября в Чите по случаю 80-летнего юбилея Забайкальского драматического театра прошёл торжественный праздничный вечер «Нам-80!».

С самого утра в адрес театра поступали открытки со всей страны от многочисленных друзей, коллег артистов и режиссёров. Поздравил с юбилеем художественный руководитель Малого театра, знаменитый забайкалец Юрий Соломин. Также пришли поздравления от театров из Иркутска, Брянска и других городов.

На творческом вечере от имени губернатора Забайкальского края труппу приветствовала заместитель председателя правительства региона Аягма Ванчикова.
- За 80 лет существования нашего театра выдающимися режиссёрами, актёрами, хореографами театра были созданы легендарные спектакли, которые остались в сердцах благодарных зрителей и пополнили золотой фонд культуры Забайкальского края, – отметила она.

Поздравил театр от Совета Федерации Федерального Собрания РФ и его председателя Валентины Матвиенко сенатор Сергей Михайлов. Тёплые слова прозвучали из уст заместителя министра культуры Забайкальского края Наталии Лиценберг. Она рассказала, что для театра приобретут автомобиль для перевозки декораций, также Забайкальскому драматическому будет передан на вечное хранение именной символ Года театра, который вручён Забайкалью во время культурного форума в Санкт-Петербурге. Театр поздравили другие официальные лица, творческие коллективы города Читы и края. Благодарственными письмами были отмечены сотрудники театра.

Как сообщает пресс-служба минкультуры региона, история Забайкальского краевого драматического театра уходит далеко в 30-е годы двадцатого столетия – в 1939 год. Ровно 80 лет назад в театре, который располагался тогда на улице Бутина, был сыгран первый спектакль. Спектакль «Аристократы» по пьесе Н.Ф. Погодина показал театр Рабочей молодёжи из Куйбышева, который, оставшись здесь, дал начало Читинскому областному театру.

В 2019 году здание театра драмы было закрыто на длительную реконструкцию, на которую было выделено 1,1 миллиарда рублей. Будет обновлён фасад здания, планируется построить ростральные колонны и фронтон, малый репетиционный зал на 100 мест, заменить звуковое и световое оборудование, вентиляцию и системы пожаротушения. Будут смонтированы материалы для акустической отделки и проведена реконструкция сценической части театра. Кроме того, техническим заданием предусмотрена замена кресел в зрительном зале. Ввод здания в эксплуатацию запланирован на 2022 год.
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