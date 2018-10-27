В Улан-Удэ пройдёт турнир по вольной борьбе



28 октября в специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва № 10 состоится турнир по вольной борьбе памяти заслуженного работника физкультуры и спорта РСФСР Геннадия Манжуева.



В соревнованиях примут участие дети из городских спортивных школ, рождённые до 2002 года. По итогам соревнований участники будут награждены медалями и дипломами управления по физической культуре и спорту администрации Улан-Удэ, сообщает управление по информационной политике мэрии.



Справка:



Геннадий Николаевич Манжуев - известный борец, поэт, учёный, бывший заместитель председателя Совета министров. Он родился 15 октября 1948 года в улусе Дарбай Эхирит-Булагатского района Иркутской области. В 1971 году окончил Бурятский государственный педагогический институт по специальности «физическое воспитание», в 1987 году - Новосибирскую высшую партийную школу.



В 1971-1977 годы работал преподавателем кафедры физического воспитания Бурятского государственного сельскохозяйственного института, Иркутского сельскохозяйственного института.



В 1978 году стал заместителем, а с 1990 года - председателем Госкомспорта Бурятии, членом Исполкома национального Олимпийского комитета России.



В период с 1990 по 1994 год занимал должность заместителя председателя Совета Министров Бурятской АССР. С 1995 по 1998 год был вице-президентом концерна «Ариг-Ус». Начиная с 1998 и по 2002 год работал в должности руководителя представительства Республики Бурятия в Монголии.



В 2002 – 2006 годах являлся вице-консулом Генерального консульства России в городе Эрдэнэте (Монголия).



Геннадию Манжуеву присвоено звание мастера спорта международного класса.





Он - чемпион России, обладатель серебряной и бронзовой медалей чемпионатов России. На чемпионатах СССР занимал четвёртое и пятое места. Победитель международных турниров на призы Али Алиева и газеты ЦК КПСС «Сельская жизнь», серебряный призёр международных турниров «Интернационал», Али Алиева, Всесоюзных турниров И.Поддубного, В.Котельникова, Совета Министров Якутской АССР и «Центра Азии». Двукратный победитель первенства СССР среди сельских спортсменов, Всероссийского Совета ДСО «Урожай». Мастер спорта РСФСР по национальным видам спорта. Шестикратный чемпион Сибири и Дальнего Востока по национальной и вольной борьбе. Трёхкратный абсолютный чемпион Бурятии по национальной борьбе. Многократный чемпион Бурятской АССР.



