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В Иркутске прошёл фестиваль детских библиотек

В Иркутске прошёл фестиваль детских библиотек
Общество,  Фото:pixabay.com
Мероприятие прошло под девизом «Новые форматы продвижения детского чтения»

В Иркутске прошёл фестиваль детских библиотек Приангарья «Новые форматы продвижения детского чтения» для расширения диапазона профессионального общения детских библиотекарей Иркутской области. Организатором мероприятия стала Иркутская областная детская библиотека имени Марка Сергеева при поддержке министерства культуры и архивов Иркутской области. Фестиваль приурочен к 60-летию библиотеки, который отмечался в октябре этого года. Площадкой проведения события стал конференц-зал Иркутского областного Дома народного творчества.

В мероприятии приняли участие свыше 70 специалистов библиотек региона, работающих с детьми и подростками, а также работники библиотек общеобразовательных учреждений. В процессе проведения фестиваля участники делились достижениями и интересными находками из опыта работы. Среди направлений работы стало представление лучших идей и эффективных практик по привлечению детей и подростков к чтению, обсуждение проблем и перспектив межведомственного взаимодействия и социального партнерства в сфере поддержки детского чтения, интерактивные практикумы.

Присутствующие на фестивале высоко оценили оригинальный экологический проект о Байкале – научно-познавательную напольную экоигру для детей «Увлекательная экспедиция вокруг Байкала». Представила игру автор идеи – главный библиотекарь отдела краеведения и библиографии ИОДБ им. Марка Сергеева, писатель, биолог Майя Тропина. Вызвавшиеся добровольцы смогли здесь же поучаствовать в экологической игре. Данный проект выдвинут на соискание Национальной премии «Гражданская инициатива». Об этом сообщили в минкульте Ирккутской области.

Кроме того, в рамках работы фестиваля состоялось награждение дипломами и призами победителей областного профессионального конкурса на лучшую программу и проект по поддержке летнего чтения «У детской книжки нет каникул». По итогам работы обширного мероприятия участники дали высокую оценку организации фестиваля. Работники отрасли смогли получить новые знания, идеи, навыки и вдохновились на достижение дальнейших результатов в работе по продвижению книги и чтения подрастающему поколению.
библиотека
 
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