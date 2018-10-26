Тамир Галанов ответил на вопрос после победного боя

Боксёры отвечали, что значат для них победы на чемпионате России
Федерация бокса России представила видео с победителями чемпионата страны, прошедшего в Якутске. На вопросы сразу после финальных боёв ответили несколько человек, в их числе бурятский боксёр Тамир Галанов. Также в ролике показаны чемпионы России Бахтовар Назиров, Глеб Бакши, Василий Егоров и главный тренер мужской сборной России по боксу Эдуард Кравцов.
Как сообщал «Байкал-Daily», Тамир Галанов завоевал золото чемпионата России
в весовой категории до 52 кг. Ещё один представитель Бурятии Георгий Кушиташвили стал чемпионом в весе до 81 кг. Серебро завоевал Батор Сагалуев (до 49 кг), проигравший в финале местному спортсмену Василию Егорову.
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Боксёры отвечали, что значат для них победы на чемпионате России
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