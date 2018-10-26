Тамир Галанов ответил на вопрос после победного боя

Федерация бокса России представила видео с победителями чемпионата страны, прошедшего в Якутске. На вопросы сразу после финальных боёв ответили несколько человек, в их числе бурятский боксёр Тамир Галанов. Также в ролике показаны чемпионы России Бахтовар Назиров, Глеб Бакши, Василий Егоров и главный тренер мужской сборной России по боксу Эдуард Кравцов.





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