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Бурятские боксёры возглавили рейтинг

Бурятские боксёры возглавили рейтинг
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Теперь они главные претенденты на участие в чемпионате мира

Победители чемпионата страны по боксу, завершившегося в субботу в столице Якутии, возглавили рейтинг в своих весовых категориях и сделали весомую заявку на участие в чемпионате мира 2019 года, который в сентябре следующего года пройдёт в Сочи. Об этом сообщает Р-Спорт.

Как сообщал «Байкал-Dailу», бурятские боксёры на чемпионате России завоевали два золота – чемпионами стали Тамир Галанов (до 52 кг) и Георгий Кушиташвили (до 81 кг). Серебро завоевал Батор Сагалуев (до 49 кг). Любопытно, что в финале Сагалуев проиграл якутянину Василию Егорову, который в итоге был признан лучшим боксером чемпионата.

Главный тренер мужской сборной России Эдуард Кравцов заявил РИА Новости, что «победители чемпионата России становятся на данный момент лидерами рейтинга в своих весовых категориях».

- И в дальнейшем они, как и призёры чемпионата страны и, может быть, некоторые боксёры, не попавшие в призовую тройку, будут вести борьбу в рейтинговой гонке, - отметил собеседник агентства. - И здесь уже многое будет решать их состоятельность на международных стартах. Все знают, за какие турниры и за победы над каким спортсменом можно получить рейтинговые баллы.

Специалист подчеркнул, что данная система отбора является прозрачной. «Все понимают, кто на каком месте подходит к международным соревнованиям, - сказал Кравцов. - На участие в чемпионате мира будут претендовать первые номера рейтинга. Если будут близкие позиции у спортсменов, то преимущество получит тот из них, кто имеет больше побед над топовыми зарубежными боксерами. Потому что мы не раз сталкивались с тем, что наши ребята успешно выступали на чемпионате России, а потом, к сожалению, неудачно выступали на международных стартах».

Георгий Кушиташвили повторил своё победное достижение 2015 года. Тамир Галанов и вовсе завоевал звание сильнейшего боксёра страны уже в 4-й раз. В 2017 году Галанов завоевал бронзу чемпионата мира.


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