В Бурятии набирает обороты история с нападением алабая на ребёнка

Недавно в республиканском управлении ветеринарии рассказали об инциденте, который, как отметили в ведомстве, произошёл на прошлой неделе в Гусиноозёрске. Дворовая собака пробралась на детскую площадку через дыру в заборе и накинулась на игравшего там ребёнка. Пёс искусал мальчика.
Хозяйку четвероногого оштрафовали. Она обязалась следить за алабаем и больше не отпускать животное на самовыгул.
Тем временем мать пострадавшего написала в местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте» пост, в котором уточнила, что всё случилось ещё 18 февраля. Женщина призналась: она не знает, что и делать.
- Жить, бояться выпускать детей на улицу? Самой-то страшно ходить, – говорится в публикации, датированной 9 марта. – Дошло до того, что, однако, придётся продавать квартиру и уезжать отсюда. Ну что за бред, а? Из-за какой-то собаки должна менять место жительства. А у меня трое совсем маленьких детей. Куда я поеду? Специально сюда переехали, потому что рядом школа, садик недалеко. Машины сильно не ездят. Тихо, спокойно. А тут собака. Не знаю, куда дальше обращаться – от бессилия руки опускаются.
По словам автора записи, сын боится, что животное снова выбежит и набросится на него.
- Спокойно отправить в школу, в магазин не могу. Приходится с ним выходить, смотреть. А собака и хозяева спокойно живут. Им по барабану, что люди боятся ходить мимо, – добавила гусиноозёрчанка. – Днём даже боимся, не говоря уже о вечере. Мы добиваемся, не чтобы собаку усыпили, а просто отдали куда-нибудь. Чтобы мы не боялись её больше.
Мама мальчика подчеркнула, что сыну наложили десять швов. Их уже сняли. «Раны зажили. И такое происходит в наше время», – заключила она.
Фото со швами в качестве подтверждения тоже выложили в «Анониме». О нападении животного на ребёнка в Гусиноозёрске писали на прошлой неделе. Судя по всему, это тот самый случай. Пёс покусал несовершеннолетнего за лицо, плечи и ухо.
- До сих пор лечимся. Глаза, слава богу, остались целыми, – поделилась ранее женщина в группе «Весь Гусиноозёрск» во «ВКонтакте», отметив, что владельцам выписали штраф. – А нам дали определённую сумму на лечение. Дело не в деньгах даже. Получается, эта собака до сих пор жива и хозяева ничего не хотят с этим делать. А наш дом стоит отдельно – трёхэтажка. Там семьи с детьми. У кого двое, у кого трое. Теперь боимся даже выпускать их на улицу.
Городскую администрацию, мэра и всех представителей власти призвали обратить на это внимание. В комментариях участники сообщества разошлись во мнении. Кто-то заявил, что нужно добиться усыпления четвероногого, другие – что оно просто охраняет территорию.
Позже в том же паблике высказался член семьи, которой принадлежит животное. Хозяева пса сообщили, что будут решать вопрос в правовом поле.