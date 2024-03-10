В Бурятии набирает обороты история с нападением алабая на ребёнка





Недавно в республиканском управлении ветеринарии рассказали об инциденте, который, как отметили в ведомстве, произошёл на прошлой неделе в Гусиноозёрске. Дворовая собака пробралась на детскую площадку через дыру в заборе и накинулась на игравшего там ребёнка. Пёс искусал мальчика.



Хозяйку четвероногого оштрафовали. Она обязалась следить за алабаем и больше не отпускать животное на самовыгул.



Тем временем мать пострадавшего написала в местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте» пост, в котором уточнила, что всё случилось ещё 18 февраля. Женщина призналась: она не знает, что и делать.



- Жить, бояться выпускать детей на улицу? Самой-то страшно ходить, – говорится в публикации, датированной 9 марта. – Дошло до того, что, однако, придётся продавать квартиру и уезжать отсюда. Ну что за бред, а? Из-за какой-то собаки должна менять место жительства. А у меня трое совсем маленьких детей. Куда я поеду? Специально сюда переехали, потому что рядом школа, садик недалеко. Машины сильно не ездят. Тихо, спокойно. А тут собака. Не знаю, куда дальше обращаться – от бессилия руки опускаются.



По словам автора записи, сын боится, что животное снова выбежит и набросится на него.



- Спокойно отправить в школу, в магазин не могу. Приходится с ним выходить, смотреть. А собака и хозяева спокойно живут. Им по барабану, что люди боятся ходить мимо, – добавила гусиноозёрчанка. – Днём даже боимся, не говоря уже о вечере. Мы добиваемся, не чтобы собаку усыпили, а просто отдали куда-нибудь. Чтобы мы не боялись её больше.





Мама мальчика подчеркнула, что сыну наложили десять швов. Их уже сняли. «Раны зажили. И такое происходит в наше время», – заключила она.