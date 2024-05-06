Житель Бурятии пытался взыскать с администрации района 2,5 млн рублей

Власть, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Его машина оказалась повреждена в ДТП с лошадью



Тункинский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску жителя Бурятии к администрации сельского поселения «Жемчуг» и администрации района о взыскании материального ущерба. Мужчина просил взыскать с местных властей 2,5 млн рублей.



Житель Бурятии обратился с иском после ДТП – он совершил наезд на лошадь, которая внезапно выскочила на проезжую часть. Авария произошла в тёмное время суток.



- Исковые требования мотивированы тем, что на автодороге «Култук – Монды» при движении на личном автомобиле, соблюдая правила дорожного движения, С. совершил наезд на лошадь, которая выскочила на проезжую часть автодороги, не оставив возможности для торможения, вследствие чего произошло ДТП, - говорится на сайте суда.



Собственника лошади установить не удалось. Автомобиль же в результате аварии оказался разбит.



- Полагая, что безнадзорное животное оказалось на проезжей части и послужило причиной ДТП вследствие неосуществления администрацией поселения надлежащего контроля за соблюдением действующих правил выпаса и прогона сельскохозяйственных животных на территории поселения, истец просил взыскать с МО СП «Жемчуг» сумму материального ущерба, - продолжили в суде.



Определением суда к участию в деле в качестве соответчика привлечена администрация Тункинского района.



Суд, учитывая, что истец является владельцем источника повышенной опасности, наличие в его действиях грубой неосторожности, а также то, что лошади не являются источниками повышенной опасности, пришёл к выводу о частичном удовлетворении исковых требований.



Также суд пришёл к выводу о том, что водитель должен был выбрать скорость с учётом видимости в направлении движения, принять необходимые меры для снижения скорости вплоть до остановки авто. На основании ст. 1083 ГК РФ суд уменьшил размер подлежащего возмещению вреда до 30% от суммы заявленных требований.



Оснований для возложения материальной ответственности на ответчика - сельское поселение «Жемчуг» - суд не усмотрел.



- Возлагая обязанность по возмещению ущерба на администрацию МО «Тункинский район», суд пришёл к выводу, что администрацией муниципального образования не организованы в полной мере мероприятия по обращению с животными без владельцев, - отметили в суде.



Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Бурятии решение районного суда оставлено без изменения, апелляционные жалобы жителя республики и администрации Тункинского района без удовлетворения.



Не согласившись с принятыми судебными актами, представитель администрации района подал кассационную жалобу.



