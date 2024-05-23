В восьми районах республики ожидается чрезвычайная пожарная опасность
В Бурятии объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
- По данным Бурятского гидрометцентра, с 23 по 27 мая местами по республике в некоторых районах будет наблюдаться высокая, чрезвычайная пожарная опасность! Так, в 8 муниципальных образованиях: Баргузинском, Заиграевском, Иволгинском, Курумканском, Муйском, Селенгинском, Тарбагатайском и Хоринском районах, ожидается чрезвычайная пожарная опасность - 5 класса, - рассказали в агентстве.
В Улан-Удэ и в 7 муниципальных образованиях: Баунтовском эвенкийском, Бичурском, Джидинском, Еравнинском, Кяхтинском, Мухоршибирском и Прибайкальском районах, ожидается высокая пожарная опасность - 4 класса.
- В связи со штормовым предупреждением и с высоким классом пожарной опасности просим жителей республики не сжигать мусор! Не проводить палы травы! Не разводить костры! Не бросать непотушенные сигареты! Будьте бдительны! Помните о запрете на использование открытого огня в условиях действующего на территории республики особого противопожарного режима. Любая искра при сильном ветре может привести к серьёзному пожару. Предприятиям и организациям необходимо усилить противопожарные меры, - обратились в агентстве к жителям.
В Бурятии объявили штормовое предупреждение
Общество, Фото:
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