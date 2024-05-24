Его отметят соревнованиями на центральном стадионе республики
В первый день лета в Бурятии состоится всероссийская массовая велосипедная гонка «Всемирный день велосипедиста». В очередной раз в Улан-Удэ пройдут гонки на велосипедах, в которых может принять участие каждый независимо от возраста и уровня подготовки. Самые маленькие участники посоревнуются на беговелах, а экстремалы – в прыжках в высоту (бани-хоп).
Соревнования проведут 1 июня на центральном стадионе Бурятии. Зарегистрироваться на гонку жителям республики можно через Госуслуги. Об этом сообщает федерация велосипедного спорта РБ.
Возрастное ограничение: 0+.
Бурятия присоединится ко Всемирному дню велосипедиста
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