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Бурятия присоединится ко Всемирному дню велосипедиста

Бурятия присоединится ко Всемирному дню велосипедиста
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Его отметят соревнованиями на центральном стадионе республики

В первый день лета в Бурятии состоится всероссийская массовая велосипедная гонка «Всемирный день велосипедиста». В очередной раз в Улан-Удэ пройдут гонки на велосипедах, в которых может принять участие каждый независимо от возраста и уровня подготовки. Самые маленькие участники посоревнуются на беговелах, а экстремалы – в прыжках в высоту (бани-хоп).

Соревнования проведут 1 июня на центральном стадионе Бурятии. Зарегистрироваться на гонку жителям республики можно через Госуслуги. Об этом сообщает федерация велосипедного спорта РБ.

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Бурятия спорт велоспорт

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