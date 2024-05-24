Бурятия присоединится ко Всемирному дню велосипедиста

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Его отметят соревнованиями на центральном стадионе республики



В первый день лета в Бурятии состоится всероссийская массовая велосипедная гонка «Всемирный день велосипедиста». В очередной раз в Улан-Удэ пройдут гонки на велосипедах, в которых может принять участие каждый независимо от возраста и уровня подготовки. Самые маленькие участники посоревнуются на беговелах, а экстремалы – в прыжках в высоту (бани-хоп).



Соревнования проведут 1 июня на центральном стадионе Бурятии. Зарегистрироваться на гонку жителям республики можно через Госуслуги. Об этом сообщает федерация велосипедного спорта РБ.



Возрастное ограничение: 0+.

