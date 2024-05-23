В Бурятии жителей района возмутили сельские сходы посреди рабочего дня

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Местные потребовали перенести их на вечер, но безуспешно



В Баунтовском районе Бурятии недовольны решением организовать очередной сельский сход в разгар рабочего дня. Собрание назначили на 14:00. Недовольство по этому поводу жители посёлка Маловский высказали в группе «Баунт-инфо. 24/7».



- Для кого это? Все работают. Это же не выходной день! Опять придут 5-6 человек и работники клуба. Назначайте на вечер. Можно провести и в субботу, – заявили люди.



Однако власти остались непреклонны. Врио начальника отдела по развитию сельского поселения «Багдаринское» Анна Мясникова заявила, что раньше собрания устраивали по вечерам и присутствующих там было мало.



- Анализ показал, что проведение сходов в рабочее время способствует увеличению количества участников, – подчеркнули в райадминистрации и добавили, что время заранее согласовали с местными депутатами.

