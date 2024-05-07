Виктор Измайлов проработал на телевидении больше 30 лет
Накануне, 6 мая, в Улан-Удэ состоялось открытие мемориальной доски известному тележурналисту, общественному деятелю, заслуженному работнику культуры России и Бурятии Виктору Измайлову. Доска памяти появилась на фасаде здания ГТРК «Бурятия», где Виктор Вавилович работал с 1965 по 1997 годы.
Виктор Измайлов был также депутатом II созыва Народного Хурала Бурятии, трудился на посту заместителя председателя республиканского парламента.
- Это был очень опытный тележурналист, работал заместителем председателя Народного Хурала. Его отличал, прежде всего, талант работы с людьми, отличал его высокий патриотизм, отличало его глубокое знание всех тех проблем. которые необходимо решать на законодательном уровне Республики Бурятия,- отметил врио председателя Народного Хурала Баир Гармаев.
На открытие мемориальной доски пришли родственники Виктора Вавиловича, журналисты, ветераны БАМа и т.д.
Виктор Вавилович Измайлов скончался в мае 2019 года. Ему было 80 лет.
Его ещё при жизни называли «символом бурятского телевидения». Был наставником нескольких поколений бурятских тележурналистов. Многие жители Бурятии до сих пор помнят телевизионные сюжеты Виктора Вавиловича. Он провёл множество телемарафонов, совершал сложнейшие экспедиции, итогом которых, например, стала уникальная панорама строительства БАМ.
В Улан-Удэ открыли мемориальную доску известному тележурналисту Виктору Измайлову
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