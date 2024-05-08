08 мая

07 мая

Популярное

На ВДНХ состоится турнир по разбиванию хребтовой кости

На ВДНХ состоится турнир по разбиванию хребтовой кости
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Также будут проведены соревнования по бурятской спортивной игре

11 мая в Москве, на территории международной выставки-форума «Россия» (возрастное ограничение: 0+), на площадке «Спортивная Россия» за павильоном №61 впервые пройдут соревнования по разбиванию хребтовой кости «Һээр шаалган» («Сээр хухалха»). Также здесь состоится турнир по бурятской спортивной игре «Талаан тобшо наадан» и мастер-классы по бурятской игре «Шагай наадан».

Программа турнира
10:00-11:00 - Регистрация участников «Һээр шаалган», Отбор костей. Регистрация участников бурятской спортивной игры «Талаан тобшо наадан».
11.00-15.00 – Отборочные состязания по «Һээр шаалган».
11.00-19.00 - Турнир по бурятской спортивной игре «Талаан тобшо наадан». Мастер-классы.
15.00-15.30 – Торжественное открытие соревнований. Шоу костоломов-хранителей традиций.
15.30-19.00 – Абсолютное первенство по «Һээр шаалган».
19.00-20.00 – Церемония награждения. Закрытие соревнований.

Возрастное ограничение: 6+.
спорт разбивание хребтовой кости национальные виды спорта народные игры

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии до 22 градусов тепла
В Бурятии до 22 градусов тепла
Общество, 08.05.2024
Осадков сегодня не ожидается 
В Улан-Удэ разыграют кубок по баскетболу 3х3
В Улан-Удэ разыграют кубок по баскетболу 3х3
Общество, 07.05.2024
Турнир проведут в культурно-спортивном комплексе
В районе Бурятии пройдёт всероссийский борцовский турнир
В районе Бурятии пройдёт всероссийский борцовский турнир
Общество, 07.05.2024
Его посвятят памяти Героя Советского Союза
В Туву вернётся международный фестиваль музыки и веры
В Туву вернётся международный фестиваль музыки и веры
Общество, 07.05.2024
В последний раз он проходил в 2019 году
В Бурятии легкоатлеты поборются за призы чемпиона СССР
В Бурятии легкоатлеты поборются за призы чемпиона СССР
Общество, 07.05.2024
Турнир в Прибайкалье станет юбилейным
В Улан-Удэ открыли мемориальную доску известному тележурналисту Виктору Измайлову
В Улан-Удэ открыли мемориальную доску известному тележурналисту Виктору Измайлову
Общество, 07.05.2024
Виктор Измайлов проработал на телевидении больше 30 лет
Бурятия примет первенство ДФО по дзюдо
Бурятия примет первенство ДФО по дзюдо
Общество, 07.05.2024
Оно состоится в столице республики в конце этой недели
Школьники Бурятии высадят «Сады памяти»
Школьники Бурятии высадят «Сады памяти»
Общество, 07.05.2024
Республика присоединится к международной акции
В Бурятии 96 детей получат помощь в рамках проекта «Доктор Лошадь»
В Бурятии 96 детей получат помощь в рамках проекта «Доктор Лошадь»
Общество, 07.05.2024
Занятия на лошадях проводят специально обученные опытные инструкторы
Легендарный борец Бувайсар Сайтиев высоко оценил бурятского спортсмена
Легендарный борец Бувайсар Сайтиев высоко оценил бурятского спортсмена
Общество, 07.05.2024
Он отметил, что Тамир Ешинимаев показал «очень зрелую, уверенную борьбу»
На юге Бурятии завершилось строительство школы и детсада
На юге Бурятии завершилось строительство школы и детсада
Общество, 07.05.2024
Сейчас идёт подготовка объектов к открытию
В Чите появится музей-чум высотой с пятиэтажный дом
В Чите появится музей-чум высотой с пятиэтажный дом
Общество, 07.05.2024
Его построят в этно-археопарке «Сухотино»
Учёные Бурятии разработали средство с противоопухолевым действием
Учёные Бурятии разработали средство с противоопухолевым действием
Общество, 07.05.2024
Оно создано на основе эфирного масла и гидролата полыни Сиверса

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^