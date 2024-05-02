Его на пять лет отправили за решётку
В начале апреля перед Улан-Удэнским гарнизонным военным судом предстал служащий по контракту. Как выяснилось, ему захотелось отдохнуть от своих обязанностей. В конце сентября мужчина не явился в воинскую часть без уважительных причин.
Он прохлаждался два с половиной месяца. Сначала жил у родственников, а потом – в съёмных квартирах, проводя время по своему усмотрению. В середине декабря контрактника задержали сотрудники военной полиции. Его доставили в в/ч.
Против мужчины возбудили уголовное дело по части 5 статьи 337 Уголовного кодекса РФ («Самовольное оставление части или места службы»). Ему дали реальный срок – пять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
В Улан-Удэ утомившийся от службы контрактник отдохнёт в колонии
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