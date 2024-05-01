01 мая

30 апреля

Популярное

В Бурятии прошёл региональный этап фестиваля «Российская студенческая весна»

В Бурятии прошёл региональный этап фестиваля «Российская студенческая весна»
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Бурятии
Конкурс охватил 22 образовательные организации

Во вторник, 30 апреля, в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ прошло закрытие регионального этапа молодёжного творческого фестиваля «Российская студенческая весна», на котором были награждены лучшие выступления студентов профессиональных и высших учебных заведений. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Бурятии. 

Региональный этап фестиваля охватил 22 образовательные организации из города Улан-Удэ, Селенгинского и Заиграевского районов. Всего в нём участвовало 1814 студентов. С 8 по 13 апреля прошёл фестиваль среди профессиональных образовательных организаций, с 15 по 19 апреля соревновались пять вузов республики. Жюри оценило номера и работы в 10 конкурсных направлениях: «Гала-концерт», «Вокальное», «Инструментальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Мода», «Медиа», «Видео», «Арт».

В общекомандном зачёте среди профессиональных образовательных организаций победил Бурятский республиканский педколледж, среди вузов – Восточно-Сибирский госуниверситет технологий и управления.

Организаторы фестиваля «Российская студенческая весна» в Бурятии – министерство спорта и молодёжной политики и Молодёжный центр республики при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь). В ближайшее время, сообщил организатор, будут сформированы делегации Бурятии, которые поедут представлять республику в финале молодёжного фестиваля (возрастное ограничение 12+). Среди вузов он пройдёт в Саратове 26 мая-1 июня, среди профессиональных образовательных организаций в Ставрополе 11-17 июня 2024 года. 
студенческая весна

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ устраняют последствия непогоды
В Улан-Удэ устраняют последствия непогоды
Общество, 01.05.2024
Горожане сообщают об упавших заборах, дорожных знаках, деревьях
В Бурятии на Первомай ухудшится погода
В Бурятии на Первомай ухудшится погода
Общество, 01.05.2024
Ожидаются пыльные бури и похолодание 
В Бурятии резко ухудшится погода
В Бурятии резко ухудшится погода
Общество, 30.04.2024
Ветер усилится до 28 м/с
В Бурятии покрасили «Генерал - танк»
В Бурятии покрасили «Генерал - танк»
Общество, 30.04.2024
Памятник установлен в Закаменске 
В Бурятии прошёл молебен в честь основателя Иволгинского дацана
В Бурятии прошёл молебен в честь основателя Иволгинского дацана
Общество, 30.04.2024
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Прогулки по Улан-Удэ. Апрель 2024
Прогулки по Улан-Удэ. Апрель 2024
Общество, 30.04.2024
Субботники, самолёты над городом, борьба с граффити, бумажные цветы
В Хабаровске росгвардейцы Бурятии выиграли чемпионат по стрельбе
В Хабаровске росгвардейцы Бурятии выиграли чемпионат по стрельбе
Общество, 30.04.2024
Теперь они отправятся на соревнования Ангарск  
В Бурятии осуждённому восстановили паспорт
В Бурятии осуждённому восстановили паспорт
Общество, 30.04.2024
Также ему помогли оформить пособие по безработице
Клещи в Бурятии покусали уже более 100 человек
Клещи в Бурятии покусали уже более 100 человек
Общество, 30.04.2024
Укусы зафиксированы в 18 районах республики
В Улан-Удэ участница трудового фронта отметила 95-летие
В Улан-Удэ участница трудового фронта отметила 95-летие
Общество, 30.04.2024
Дулгар Будаевне Бальжировой пожелали крепкого здоровья
В последний день апреля в Бурятии потеплеет до +25
В последний день апреля в Бурятии потеплеет до +25
Общество, 30.04.2024
Однако в некоторых районах пообещали дожди и пыльные бури

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^