Турнир принимал Иволгинский район
В Бурятии завершились всероссийские соревнования по настольному теннису на призы Буддийского университета «Даши Чойнхорлин». Турнир проходил в физкультурно-оздоровительном комплексе села Иволгинск.
По информации администрации Иволгинского района, победителями и призёрами соревнований стали:
Смешанный парный разряд
1 место - Батор Раднаев (Московская область) и София Кудерская (Архангельская область);
2 место - Айсен Степанов (Республика Саха (Якутия)) и Нефёдова Ирина (Приморский край);
3 место - Алексеев Иннокентий (Республика Бурятия) и Виктория Сулаева (Республика Бурятия), Алдар Дармаев (Республика Бурятия) и Анастасия Голубева (Республика Бурятия).
Парный разряд. Мужчины
1 место - Батор Раднаев (Московская область) и Станислав Бадмацыренов (Республика Бурятия);
2 место - Дмитрий Алмазов (Приморский край) и Николай Антонов (Республика Бурятия);
3 место - Виталий Мурзин (Республика Бурятия) и Алексей Буянов (Республика Бурятия), Алдар Дармаев (Республика Бурятия) и Тимур Бадмаев (Республика Бурятия).
Парный разряд. Женщины
1 место - София Кудерская (Архангельская область) и Анита Доржиева (Республика Бурятия);
2 место - Анна Рязанова (Москва) и Екатерина Рогова (Архангельская область);
3 место - Анастасия Голубева (Республика Бурятия) и Анастасия Буянова (Республика Бурятия), Ирина Нефёдова (Приморский край) и Виолетта Сафина (Приморский край).
Мужчины
1 место - Виталий Мурзин (Республика Бурятия);
2 место - Батор Раднаев (Московская область);
3 место - Дугар Цыбикжапов (Республика Бурятия) и Алдар Дармаев (Республика Бурятия).
Женщины
1 место - София Кудерская (Архангельская область);
2 место - Ирина Нефёдова (Приморский край);
3 место - Анастасия Голубева (Республика Бурятия) и Анита Доржиева (Республика Бурятия).
В Бурятии провели всероссийские соревнования по настольному теннису
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Основной день хурала – Всемирный день мира и медитации
Рассматриваются проекты для Кяхты, Кырена, Онохоя, Селенгинска, Каменска и Хоринска
Считается, что встретить чёрного аиста в природе - непростая задача
Спортсмены заняли призовые места
Всего оставили вещи в поезде сообщением «Владивосток-Москва» четыре человека
Турнир принимал Иволгинский район
В столице Бурятии состоится финал конкурса музыкальных проектов
Посадки почти погибли
В лесах раскладывают съедобные брикеты
В мероприятии участвовало 12 супружеских пар
Местами воздух прогреется до +27 градусов
Гран-при достался учителю из Улан-Удэ
Национальный музей округа отметил юбилей
Международный день семьи отметили в Хоринском районе
После её ремонта вскрылись серьёзные нарушения