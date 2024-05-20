Задержанных отправили в СИЗО
Советский районный суд удовлетворил ходатайства отдела следственной части СУ МВД по Бурятии об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении пятерых обвиняемых в разбойном нападении. Они отправятся в СИЗО до 13 июля 2024 года.
- Согласно версии следствия, фигуранты уголовного дела, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили разбойное нападение на мужчину и в последующем похитили имущество последнего - автомобиль модели Mercedes-Benz Е 230. Тем самым они причинили потерпевшему материальный ущерб в особо крупном размере, - говорится в сообщении суда.
Постановления пока не вступили в законную силу.
Пятеро нападавших отобрали у жителя Улан-Удэ Mercedes-Benz
Происшествия, Фото:
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