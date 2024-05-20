20 мая

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Пятеро нападавших отобрали у жителя Улан-Удэ Mercedes-Benz

Пятеро нападавших отобрали у жителя Улан-Удэ Mercedes-Benz
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Задержанных отправили в СИЗО

Советский районный суд удовлетворил ходатайства отдела следственной части СУ МВД по Бурятии об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении пятерых обвиняемых в разбойном нападении. Они отправятся в СИЗО до 13 июля 2024 года.

- Согласно версии следствия, фигуранты уголовного дела, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили разбойное нападение на мужчину и в последующем похитили имущество последнего - автомобиль модели Mercedes-Benz Е 230. Тем самым они причинили потерпевшему материальный ущерб в особо крупном размере, - говорится в сообщении суда.

Постановления пока не вступили в законную силу. 
разбойное нападение

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