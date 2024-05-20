Пловцы Бурятии отличились на соревнованиях в Иркутске

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Спортсмены заняли призовые места



Юные бурятские пловцы приняли участие в традиционных региональных соревнованиях, посвящённых памяти Героя Советского Союза М. Цукановой. Турнир проходил в городе Иркутск.



По итогам выступлений спортсмены республики заняли призовые места. Так, Данир З. завоевал золото на дистанциях: 100 м баттерфляем, 50 м вольным стилем, 50 м баттерфляем. На последней он установил рекорд соревнований.



Сергей В. стал серебряным призёром на дистанции 100 м брассом. Аврора К. выиграла бронзу на дистанциях: 100 м брассом, 100 м баттерфляем.



Тимур Х. занял второе место на дистанции 400 м вольным стилем и третьи места на дистанциях 200 м комплексным плаванием и 100 м вольным стилем. Герман Ш. получил серебряные награды на дистанциях 50 м брассом и 200 м комплексным плаванием.



Также Данир З., Александр С., Тимур Х. и Герман Ш. выиграли эстафету 4х50 м вольным стилем.



Все ребята тренируются в республиканской спортивной школе плавания, сообщили в министерстве спорта РБ.



