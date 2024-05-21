21 мая

Популярное

В Улан-Удэ состоится традиционный турнир по ушу

В Улан-Удэ состоится традиционный турнир по ушу
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Местом его проведения станет ФСК

С 25 по 26 мая в столице Бурятии пройдёт ежегодный турнир по ушу «Память», посвящённый Победе в Великой Отечественной войне. Соревнования проведут в физкультурно-спортивном комплексе города Улан-Удэ. В них примут участие около 300 спортсменов из Бурятии, а также гости из Забайкальского края.


- Более 20 лет турнир «Память» проводится в дань уважения всем ветеранам, труженикам тыла и всем тем, кто не жалел ни сил, ни самой жизни в борьбе с врагом, кто смог подарить нам небо над головой и свободу, - сообщили организаторы.

Программа соревнований

25 мая
9:00 - Начало соревнований по ушу-таолу
15:00 -Торжественное открытие соревнований. Парад. Показательные выступления сборной команды Бурятии по ушу
15:30-16:00 – Награждение
16:00-18:00 – Продолжение соревнований

26 мая
10:00-14:00 - Соревнования по ушу-кунгфу, традиционному ушу
14:00-15:00 - Награждение победителей. Закрытие соревнований

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия спорт ушу

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ состоится традиционный турнир по ушу
В Улан-Удэ состоится традиционный турнир по ушу
Общество, 21.05.2024
Местом его проведения станет ФСК
В районе Бурятии проведут шахматный турнир в честь Арьяа Баалы
В районе Бурятии проведут шахматный турнир в честь Арьяа Баалы
Общество, 21.05.2024
Участниками станут представители сельских районов
В Бурятии пройдут гастроли Санкт-Петербургского вуза
В Бурятии пройдут гастроли Санкт-Петербургского вуза
Общество, 21.05.2024
Студенты после окончания учёбы будут работать в республиканском театре кукол
В Бурятии стартовал чемпионат по мотокроссу
В Бурятии стартовал чемпионат по мотокроссу
Общество, 21.05.2024
Первый этап завершился в Кабанском районе
В Бурятии назвали победителей «Миндалецвета»
В Бурятии назвали победителей «Миндалецвета»
Общество, 21.05.2024
Участники фестиваля состязались в пении
Учёные Бурятии создают новый тип калмыцкой коровы
Учёные Бурятии создают новый тип калмыцкой коровы
Общество, 21.05.2024
Он будет приспособлен к резко континентальному климату
Данные из Бурятии помогли в анализе эффекта мощнейшего извержения вулкана
Данные из Бурятии помогли в анализе эффекта мощнейшего извержения вулкана
Общество, 21.05.2024
Иркутские учёные зафиксировали атмосферный эффект от извержения вулкана Хунга Тонга
В Забайкалье продлили предоставление регионального маткапитала
В Забайкалье продлили предоставление регионального маткапитала
Общество, 21.05.2024
Выплаты будут производить и в следующие два года
В Улан-Удэ пожаловались на «мыльную» воду из-под крана
В Улан-Удэ пожаловались на «мыльную» воду из-под крана
Общество, 21.05.2024
Странный привкус у неё появляется после кипячения
«Дальневосточную ипотеку» расширили на участников СВО
«Дальневосточную ипотеку» расширили на участников СВО
Общество, 21.05.2024
Также её распространили на семьи граждан, погибших на специальной военной операции
В Бурятии определили лучший школьный музей
В Бурятии определили лучший школьный музей
Общество, 21.05.2024
Гран-при завоевала школа из Окинского района

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^