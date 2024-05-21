Местом его проведения станет ФСК
С 25 по 26 мая в столице Бурятии пройдёт ежегодный турнир по ушу «Память», посвящённый Победе в Великой Отечественной войне. Соревнования проведут в физкультурно-спортивном комплексе города Улан-Удэ. В них примут участие около 300 спортсменов из Бурятии, а также гости из Забайкальского края.
- Более 20 лет турнир «Память» проводится в дань уважения всем ветеранам, труженикам тыла и всем тем, кто не жалел ни сил, ни самой жизни в борьбе с врагом, кто смог подарить нам небо над головой и свободу, - сообщили организаторы.
Программа соревнований
25 мая
9:00 - Начало соревнований по ушу-таолу
15:00 -Торжественное открытие соревнований. Парад. Показательные выступления сборной команды Бурятии по ушу
15:30-16:00 – Награждение
16:00-18:00 – Продолжение соревнований
26 мая
10:00-14:00 - Соревнования по ушу-кунгфу, традиционному ушу
14:00-15:00 - Награждение победителей. Закрытие соревнований
Возрастное ограничение: 6+.
В Улан-Удэ состоится традиционный турнир по ушу
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