В дацанах Бурятии пройдёт Дончод хурал

Основной день хурала – Всемирный день мира и медитации



23 мая состоится самый большой праздник для буддистов России и мира. В этот день празднуется «Весак»: день рождения Будды Шакьямуни, день его просветления и день его ухода в нирвану.



В дацанах Буддийской традиционной Сангхи России с 22 по 24 мая пройдёт хурал «Дончод», посвящённый Будде Шакьямуни. «Дончод» переводится с тибетского языка как «Праздник тысячи подношений». Этот хурал проводится 15-го числа по лунному календарю первого летнего месяца.



- Основной день «Дончод хурала» - в этом году он приходится на 23 мая - отмечается как Всемирный день мира и медитации во всех буддийских странах – праздник «Весак». Считается, что в этот день произошли три важных события в земной жизни Будды Шакьямуни: его рождение, просветление и уход в Паринирвану. В 2000 году Весак был включён в календарь ЮНЕСКО и с тех пор является международным праздником, - рассказала Алла Намсараева, руководитель пресс-службы Иволгинского дацана.



Так, в Иволгинском дацаце в первый день хурала, 22 мая, ламы с 9 до 12 часов будут читать священные сутры из Ганжура (основного труда Будды Шакьямуни), а с 14 до 17 часов проведут Деважин хурал.



23 мая, в основной день хурала, во всех монастырях проводятся торжественные молебны. С 9:00 до 12:00 ламы Иволгинского дацана будут декламировать тексты «Донба Тувби Чагчод», а с 14:00 до 17:00 – «Гандан Шунсранма».



- С особой тщательностью в дни праздника соблюдается запрет на любую деятельность, которая может причинить вред живым существам. Добродетели, совершенные в этот день, увеличиваются более чем в 700 миллионов раз. В этот день также можно совершать гороо – круговой обход вокруг священного места: дацана или ступы. Это считается одной из лучших практик очищения, - отметили в дацане.



24 мая – завершающий день. Ламы проведут хурал, посвящённый хранителям-дхармапалам Гомбо, Гонгар, Лхамо и Жамсарану.



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