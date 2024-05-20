Также участники сдали на переработку крышечки и блистеры
Сотрудники Тункинского национального парка наградили участников экологической акции «Ноль отходов».
Самые активные участники акции «Ноль отходов» — учителя и школьники семи образовательных учреждений района - получили благодарственные письма и памятные сувениры.
Благодаря участникам экологической акции более 90 кг крышечек, 282 кг отработанных батареек, 4,3 кг блистеров попали не на полигон, в землю или водоёмы, где пролежали бы сотни лет, а в переработку.
Пункт сбора отработанных батареек, блистеров и крышечек находится по адресу: село Кырен, ул. Ленина, 69, 130 здание национального парка «Тункинский».
В Бурятии участники экоакции сдали почти 3 центнера отработанных батареек
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Подростки кидались в мужчину камнями
Также участники сдали на переработку крышечки и блистеры
Бурятию на нём представят ещё пять красавиц
Их установят в новом аэровокзале
Сейчас ремонтируют подходы к нему
В соревнованиях участвовали 17 команд
Они проведут бесплатные консультации
Они отправились жить в Швейцарию и во Францию
Нарушения выявила прокуратура
Отключения пройдут с 20 по 24 мая
На одной площадке ВДНХ будут представлены 89 композиций со всех регионов нашей страны
Горожане окунулись в потрясающий мир искусства и советское прошлое
Ребятишки получили в ДТП серьёзные травмы и перенесли несколько операций
Он запланирован на конец мая
Из столицы и районов Бурятии