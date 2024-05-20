В Улан-Удэ выберут лучший музыкальный проект ДФО

Общество, Фото: пресс-служба минкультуры РБ

В столице Бурятии состоится финал конкурса музыкальных проектов



С 27 по 28 мая в Улан-Удэ в рамках Арктической стартап-экспедиции «Дальний Восток и Арктика России» пройдёт финал конкурса музыкальных проектов. На конкурс принимались заявки от музыкантов, певцов и музыкальных коллективов. Проект создан для поиска новых имён в музыкальной сфере.



На конкурс поступило более 60 заявок со всех регионов Дальнего Востока и Арктики. Из них было выбрано десять финалистов из Улан-Удэ, Якутска, Петрозаводска, Архангельска, Хабаровска, Мурманска и Владивостока в самых разных музыкальных жанрах. Среди финалистов проекта за главный приз поборется и музыкант из Бурятии Lutaar.



Участники представят свои музыкальные проекты перед экспертами. Победитель получит приз в размере 1 млн рублей.



Также в рамках финала в Улан-Удэ пройдёт обсуждение развития музыки в Бурятии от современного до национального колоритного звучания. При этом, эксперты поделятся опытом развития музыкального бизнеса с нуля. Кроме этого, в рамках проекта пройдёт шоукейс музыкантов Улан-Удэ. Вход на все мероприятия проекта свободный.



Старт экспедиции был дан в сентябре 2023 года на Восточном экономическом форуме.



- Все восемь направлений, входящих в Арктическую стартап-экспедицию, относятся к сфере креативных индустрий. И автономная некоммерческая организация «Центр креативных индустрий, которая откроется у нас в Бурятии в 2025 году, будет руководить креативным кластером. Креативные индустрии – это про создание креативного продукта, в данном случае – музыкальный продукт, его продвижение. Это важная часть бизнес-системы для того, чтобы не только создавать креативный продукт, но и уметь на нем зарабатывать, - отметила Анна Никитина, первый заместитель министра культуры РБ.



Возрастное ограничение: 16+.

