В Бурятии опять закроют железнодорожный переезд

Движение там ограничат на сутки с лишним



В ближайшие два дня на железнодорожном переезде в кабанском селе Нюки (5549-ый км ВСЖД) опять будут вестись ремонтные работы. Из-за этого там на сутки с лишним – с 16:00 21-го до 22:00 22-го мая – ограничат движение автомобилей



Автомобилистам вновь придётся следовать через ближайший переезд в посёлке Селенгинск (5559-ый километр). Водителей призвали с пониманием отнестись к работам и учитывать это при планировании поездок.

