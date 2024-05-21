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В Бурятии опять закроют железнодорожный переезд

В Бурятии опять закроют железнодорожный переезд
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Движение там ограничат на сутки с лишним

В ближайшие два дня на железнодорожном переезде в кабанском селе Нюки (5549-ый км ВСЖД) опять будут вестись ремонтные работы. Из-за этого там на сутки с лишним – с 16:00 21-го до 22:00 22-го мая – ограничат движение автомобилей

Автомобилистам вновь придётся следовать через ближайший переезд в посёлке Селенгинск (5559-ый километр). Водителей призвали с пониманием отнестись к работам и учитывать это при планировании поездок.
железная дорога транспорт автомобили

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