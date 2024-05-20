Бурятию на нём представят ещё пять красавиц
5 июня в Москве состоится финал (возрастное ограничение – 6+) национального конкурса красоты «Миссис Россия Мира-2024» для замужних девушек и женщин от 18 до 60 лет (18+). За корону на нём поборются шесть жительниц Бурятии и пять из них – многодетные мамы. Победительница получит не только почётный титул, но и представит нашу страну уже на международном уровне – в США (18+).
Одна из участниц – мама троих ребятишек, 35-летняя улан-удэнка Кира Бодоева, которая завоевала титул «Миссия Улан-Удэ» на конкурсе «Миссис Бурятия» (16+). Он проходил в республике в апреле. Тогда наша землячка одержала победу ещё в нескольких номинациях, в том числе – «Миссис Харизма-2024», «Достояние республики Бурятия» и «Миссис симпатия директора конкурса Наталии Мальцевой».
Кира получила приглашение ещё на один конкурс – «Леди Евразия» (18+), но выбор всё-таки пал на «Миссис Россия Мира-2024».
- Для меня это более актуально, – поделилась девушка с «Байкал-Daily». – Сама я – коуч и всегда стараюсь показать людям, что всё возможно – рамки только в нашей голове. И один из таких примеров – моё участие в конкурсе, на котором удалось показать себя достойно. Я обрела много новых классных друзей, с которыми мы теперь встречаемся и общаемся, вдохновение и поняла, что я могу двигаться дальше – ехать на всероссийский конкурс. Моя цель – войти в топ-20 самых красивых замужних женщин России. И, безусловно, хочется победить, получить главную корону. В этом году будет рекордное число участниц со всей страны – за 100. Такого ещё не было.
По словам Киры, в современном мире можно успевать всё – и работать, и заниматься семьёй, и проявлять свою красоту и таланты на таких вот мероприятиях.
Девушка из Улан-Удэ поборется за корону на национальном конкурсе красоты в Москве
Общество, Фото:
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