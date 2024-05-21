Жительнице Бурятии исполнилось 100 дет

Общество, Фото: минсоцзащиты Бурятии

В годы Великой Отечественной войны Анна Балдаевна шила шубы для солдат



100-летний юбилей отметила жительница Заиграевского района Бурятии, труженица тыла Анна Балдаевна Шагдурова.



- Родилась я в улусе Карасун Баргузинского района Бурятской АССР в большой многодетной и дружной семье. Родители занимались скотоводством, дети не понаслышке знали, что такое труд и уход за животными. Мы все подрастали, каждому из нас необходимо было дать образование. И родители приняли решение переехать в село Большое Уро, где была семилетняя школа, - вспоминает Анна Балдаевна. - Самое яркое воспоминание из детства - первый день в школе. Там, где мы жили ранее, общение было только на бурятском языке. Поэтому придя в школу, русских слов я не знала, и целую четверть только записывала в тетрадь непонятные тогда для меня слова, написанные учительницей на доске. Усердие и прилежность вскоре дали свои плоды, учиться было интересно и весело.



Несмотря на радость, которую приносила учёба в школе, жизнь в новом месте жизнь была нелёгкой: семье приходилось ютиться в сторожке, дрова отец возил из леса, детям постарше приходилось подрабатывать, чтобы как-то помочь семье. Трудности никого не пугали, дети взрослели... В один миг всё перечеркнула война.



- Все мои братья ушли на войну. Мне тогда исполнилось 17 лет, приходилось много работать: собирали дрова, сучки, носили воду, выполняли любую работу. Главным занятием у нас с моей сестрой был пошив шуб для солдат. Мы их шили, упаковывали, а в карманы вкладывали записки со словами: «Скорей бы Победа!» . Ещё указывали адрес, и как было приятно и радостно, когда приходили с фронта ответы со словами благодарности за тёплый тулуп, согревающий зимой, - рассказывает юбилярша.



В 1943 году ей доверили ответственную работу в школе - делопроизводителем. Помимо должностных обязанностей, приходилось заниматься выдачей талонов на муку, распределением хлеба для детей. Сама ездила на ферму за молоком и каждому рабочему справедливо и честно разливала его по банкам. Время было тяжёлое - одна малейшая ошибка, и можно было получить суровое наказание.



В 1946 году Анна Балдаевна встретила своего будущего мужа, с которым прожила 59 счастливых лет. Благодаря своей трудовой закалке в юности всегда находилась на ответственных должностях. Работала секретарём исполкома Баянгольского сомонного Совета, архивариусом в Баргузинском аймачном исполкоме, заведующей отделом ЗАГС Баргузинского района.



- Анна Балдаевна имеет много благодарностей и наград за трудовую деятельность, но главная награда медаль - «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 года», - рассказали в отделе социальной защиты по Заиграевскому району. - Счастливая мама, бабушка, прабабушка и прапрабабушка сегодня окружена любовью и заботой близких. С супругом они воспитали шестерых детей, которые подарили ей 17 внуков, 31 правнука и 9 праправнуков!



В юбилейный день рождения долгожительнице вручили поздравительное письмо от президента России, поздравительную открытку от главы Бурятии, мэра Улан-Удэ, свидетельство о предоставлении единовременной выплате участнику трудового фронта, подарочную карту ООО «Титан», памятные подарки.

