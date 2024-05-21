Ещё один паром заработал в Бурятии









Всего в Бурятии четыре таких переправы – вышеупомянутая Усть-Чикойская в Селенгинском районе, Татауровская через Селенгу на региональной трассе «Татаурово – Острог» и Лесовозная через эту же реку в Прибайкальском плюс Усть-Муйская на реке Муя. На минувшей неделе в районе посёлка Татаурово в Прибайкальском районе тоже открылся паром. Ранее возобновление его работы наметили на 5 мая, однако в итоге произошло это с 15-го.Всего в Бурятии четыре таких переправы – вышеупомянутая Усть-Чикойская в Селенгинском районе, Татауровская через Селенгу на региональной трассе «Татаурово – Острог» и Лесовозная через эту же реку в Прибайкальском плюс Усть-Муйская на реке Муя.





В Селенгинском районе Бурятии с 18 мая начала функционировать Усть-Чикойская паромная переправа через реку Чикой, на региональной трассе «Стрелка – Подлопатки». Об этом сообщили в Минтрансе республики.Сооружение работает в светлое время суток по расписанию, опубликованному на официальном сайте ГКУ «Бурятрегионавтодор». Информацию также можно уточнить у диспетчера по номеру 8 (3012) 55-20-55 (круглосуточно).