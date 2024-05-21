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Житель Бурятии во время пожара получил ожоги 70% тела

Житель Бурятии во время пожара получил ожоги 70% тела
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Пожар произошёл в пригороде Улан-Удэ

Пожар произошёл утром 21 мая в селе Поселье Иволгинского района.

- На момент прибытия первого пожарного подразделения пожарных огнём был охвачен жилой частный дом. Возгорание было потушено в течение двух часов, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

До прибытия пожарных местные жители эвакуировали из дома пострадавшего мужчину. Его госпитализировали в республиканскую клиническую больницу в Улан-Удэ с ожогами 70% тела.

Возгорание ликвидировано на общей площади 56 квадратных метров, уточнили в ГУ МЧС России по Бурятии.

 
Причины пожара устанавливаются, на месте работает дознаватель МЧС. Всего в тушении пожара участвовало 10 человек и 4 единицы техники.
пожар

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