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В райцентре в Бурятии из-за детской площадки пропесочило квартиры

В райцентре в Бурятии из-за детской площадки пропесочило квартиры
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Местные жители даже не могут открыть дома окна

Жители Гусиноозёрска жалуются на детскую площадку у дома № 12 на улице Октябрьская. В игровой зоне песочное покрытие и это доставляет людям массу неудобств.

- Песок теперь повсюду – на тротуарах, в подъездах, а самое главное – в наших квартирах. Нет возможности открыть окна – его заметает туда. И на балконах тоже всё в песке, – посетовали гусиноозёрчане в группе «Селенга-инфо.24/7».

Мэр города Валентин Дакич пояснил, что такое покрытие на площадке предусматривалось изначально. Теперь людям, очевидно, остаётся только терпеть. «Дополнительных работ проводиться не будет», – заявили власти.

Похожие проблемы – и у закаменцев. Ещё осенью у домов № 21 и 23 на улице Гагарина в Закаменске появилась новая площадка, где играют и ребятишки из соседних дворов. И всё бы ничего, но там тоже очень много песка. По словам родителей, он поднимается при любом ветре и забивается детворе в глаза и рот, а ещё попадает в обувь. Жители райцентра задались вопросом, почему нельзя современное покрытие – например, из резины или пластика.

На это в администрации города сообщили, что действующие нормы и стандарты допускают покрытие песком, поскольку он «обладает ударопоглощающими свойствами». При использовании других материалов игровая зона обошлась бы дороже.

- Сумма выделенных средств ограничена, поэтому все материалы, работы и оснащение были просчитаны в пределах доведённых средств, – приводит ответ властей «Закамна-инфо.24/7».
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