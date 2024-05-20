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Сотрудники Росгвардии Бурятии рассказали школьникам о пулемёте

Сотрудники Росгвардии Бурятии рассказали школьникам о пулемёте
Общество,  Фото:Росгвардия по РБ
Они приняли участие в акции «Ночь музеев»

Росгвардейцы выступили перед школьниками в Музее народов Севера Бурятии имени Позднякова в селе Багдарин Баунтовского района.

Сотрудники отделения вневедомственной охраны Росгвардии по Баунтовскому эвенкийскому району рассказали детям о пулемёте Калашникова, легендарной разработке советских конструкторов.

- У этого пулемёта простая и очень надёжная конструкция, которую разработали наши оружейники во главе с прославленным Михаилом Калашниковым после Великой Отечественной войны, - рассказал начальник пункта централизованной охраны ОВО лейтенант полиции Владимир Батомункуев.



Сотрудники вневедомственной охраны показали школьникам сборку и разборку пулемёта, а также подробно рассказали про каждую деталь орудия. Затем каждый желающий смог попробовать сам разобрать и собрать пулемёт.

- Детям, четвероклассникам из Багдаринской школы-интерната, очень понравился мастер-класс, который провели сотрудники вневедомственной охраны. Интересно было самим разобрать пулемёт, посмотреть фильм «Наследники Победы», - отметила главный хранитель фондов Музея народов Севера Бурятии Ксения Слепова. – Благодарим росгвардейцев за помощь и сотрудничество, которое проводится на регулярной основе. Сотрудники вневедомственной охраны у нас в музее рассказывают о героях-баунтовцах, мы приходили в отделение с выставкой «Книга памяти».


Международный день музеев — ежегодный праздник, отмечаемый 18 мая. В 1977 году состоялась 11-я глобальная конференция Международного совета музеев, которая проходила в двух городах СССР — Москве и Ленинграде. Именно на ней было принято решение об учреждении Международного дня музеев. В 2024 году к этой традиции присоединились более 145 стран мира.
Росгвардия дети музей

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