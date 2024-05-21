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Помощник прокурора Бурятии проведёт приём в Еравнинском районе

Помощник прокурора Бурятии проведёт приём в Еравнинском районе
Общество, 
Обратиться можно будет 22 мая

Помощник прокурора Бурятии по рассмотрению обращений и приёму граждан Ольга Печерская проведёт приём жителей Еравнинского района.

Приём состоится 22 мая в 10:00 в прокуратуре Еравнинского района по адресу: ул. Советская, д. 24, село Сосново-Озёрское.

Для записи на приём необходимо обратиться в прокуратуру Еравнинского района лично либо по телефону 8 (30135)-21-1-08.
прокуратура прием граждан

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