Помощник прокурора Бурятии проведёт приём в Еравнинском районе

Обратиться можно будет 22 мая



Помощник прокурора Бурятии по рассмотрению обращений и приёму граждан Ольга Печерская проведёт приём жителей Еравнинского района.



Приём состоится 22 мая в 10:00 в прокуратуре Еравнинского района по адресу: ул. Советская, д. 24, село Сосново-Озёрское.



Для записи на приём необходимо обратиться в прокуратуру Еравнинского района лично либо по телефону 8 (30135)-21-1-08.



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