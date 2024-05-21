В Бурятии лесники высадили аллею в честь погибших бойцов

Общество, Фото: администрация Кабанского района

Акция прошла в Кабанском районе



В Кабанском районе Бурятии высадили молодые ели в память о погибших солдатах на специальной военной операции. Сотрудники Бабушкинского лесничества самостоятельно подготовили саженцы молодой ели. Подросшие деревья привезены с территории, которая проходит рядом с линией электропередач, сообщили в администрации Кабанского района.



- Как правило все деревья, молодняк, что растёт под ЛЭП, подлежит вырубке, но мы не дали им погибнут. Мало того, ели станут живым напоминанием о наших земляках, которые отдали свою жизнь на фронте. В рамках акции «Сад памяти», сотрудники Бабушкинского лесничества совместно с инициативой группой из города Бабушкин осуществила посадку саженцев ели для создания «Аллеи Славы» погибшим участникам СВО, - пояснил главный лесничий Дмитрий Багулов.



Как отметили в лесничестве, часть саженцев ели были переданы в местный храм для дальнейшей посадки.

