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В Бурятии лесники высадили аллею в честь погибших бойцов

В Бурятии лесники высадили аллею в честь погибших бойцов
Общество,  Фото:администрация Кабанского района
Акция прошла в Кабанском районе

В Кабанском районе Бурятии высадили молодые ели в память о погибших солдатах на специальной военной операции. Сотрудники Бабушкинского лесничества самостоятельно подготовили саженцы молодой ели. Подросшие деревья привезены с территории, которая проходит рядом с линией электропередач, сообщили в администрации Кабанского района.

- Как правило все деревья, молодняк, что растёт под ЛЭП, подлежит вырубке, но мы не дали им погибнут. Мало того, ели станут живым напоминанием о наших земляках, которые отдали свою жизнь на фронте. В рамках акции «Сад памяти», сотрудники Бабушкинского лесничества совместно с инициативой группой из города Бабушкин осуществила посадку саженцев ели для создания «Аллеи Славы» погибшим участникам СВО, - пояснил главный лесничий Дмитрий Багулов.

Как отметили в лесничестве, часть саженцев ели были переданы в местный храм для дальнейшей посадки.
Бурятия Кабанский район аллея озеленение. СВО

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