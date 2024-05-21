Акция прошла в Кабанском районе
В Кабанском районе Бурятии высадили молодые ели в память о погибших солдатах на специальной военной операции. Сотрудники Бабушкинского лесничества самостоятельно подготовили саженцы молодой ели. Подросшие деревья привезены с территории, которая проходит рядом с линией электропередач, сообщили в администрации Кабанского района.
- Как правило все деревья, молодняк, что растёт под ЛЭП, подлежит вырубке, но мы не дали им погибнут. Мало того, ели станут живым напоминанием о наших земляках, которые отдали свою жизнь на фронте. В рамках акции «Сад памяти», сотрудники Бабушкинского лесничества совместно с инициативой группой из города Бабушкин осуществила посадку саженцев ели для создания «Аллеи Славы» погибшим участникам СВО, - пояснил главный лесничий Дмитрий Багулов.
Как отметили в лесничестве, часть саженцев ели были переданы в местный храм для дальнейшей посадки.
В Бурятии лесники высадили аллею в честь погибших бойцов
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Они насчитали «15 постоянных алкоголиков»
Он будет приспособлен к резко континентальному климату
Иркутские учёные зафиксировали атмосферный эффект от извержения вулкана Хунга Тонга
Работы закончат к 2027 году
Выплаты будут производить и в следующие два года
Странный привкус у неё появляется после кипячения
Также её распространили на семьи граждан, погибших на специальной военной операции
Акция прошла в Кабанском районе
Гран-при завоевала школа из Окинского района
В настоящее время идёт доработка дизайн-проектов
На соревнованиях спортсмены республики собрали «ворох» наград
Местные жители заявили, что они бродят по населённому пункту стадами
Победитель выиграет 3 млн рублей
Теперь дачники могут схлопотать за него уголовное дело
А они изначально готовились к рождению двойняшек