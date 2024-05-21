Жильцам некоторых домов доначислили за свет по 8 тысяч
В региональном отделении Народного фронта рассказали о ситуации, в которой оказались жильцы двухэтажных многоквартирных домов на улице Тобольская в Улан-Удэ. С марта там в 40 раз увеличилась плата за общедомовые нужды на электроэнергию – если раньше люди отдавали за ОДН по 25 рублей, то теперь – по 1000.
При этом из электроприборов в подъездах только лампочки со встроенным датчиком движения, которые постоянно, само собой, не горят. А днём жильцы и вовсе их отключают. Откуда взялись такие космические суммы за свет – непонятно. Общедомовой прибор учёта находится под крышей. Доступа к счётчику у людей нет и возможности проверить показания на нём, соответственно, тоже.
В некоторых домах за месяц «нагорело» на 8 тысяч рублей. Ресурсники пояснили общественникам, что до марта расчёты проводились по нормативу, а теперь – как раз по счётчику. Кстати, ранее суд признал недействительным ввод этого прибора в эксплуатацию.
«Фронтовики» обратились за комментарием в муниципальную жилинспекцию, однако получили ответ, который не внёс ясности в ситуацию. Теперь активисты ждут от клиентского центра пояснений по обследованию счётчика.
Улан-удэнцев шокировали космические счета за ОДН
Общество, Фото:
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