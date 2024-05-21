В Улан-Удэ ребёнок предсказал своим родителям тройню

А они изначально готовились к рождению двойняшек



Минувшей зимой жители столицы Бурятии Евгения и Солбон стали родителями сразу троих ребятишек. Малыши – два мальчика и девочка – появились на свет в декабре. Какое-то время они находились в отделении патологии новорождённых городского перинатального центра.



Тройняшек выписали домой после январских праздников. В семье есть ещё двое ребятишек. И, как выяснилось, старший сын сразу сказал, что мама носит под сердцем тройню, хотя изначально семейная пара готовилась к рождению двойняшек. Для них даже купили две кроватки и две коляски. А в июле супруги узнали, что малышей будет больше.



- Есть распространённая легенда о том, что дети могут «предсказывать» появление братиков и сестрёнок тогда, когда ещё сами родители об этом ещё не знают. Похожая ситуация была и у Евгении с Солбоном, – рассказали на официальной странице городского перинатального центра.



Глава семейства взял декретный отпуск, чтобы помогать жене. Другие родственники и близкие тоже не остаются в стороне. Улан-удэнцам пожелали дальнейших успехов в семейной жизни, счастья, благополучия и крепкого здоровья.

