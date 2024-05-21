21 мая

20 мая

Популярное

Дорогу в курортном районе Бурятии засыпали булыжниками

Дорогу в курортном районе Бурятии засыпали булыжниками
Общество,  Фото:«Тунка-инфо.24/7»
Теперь там постоянно ломаются машины

Тункинцы недовольны обстановкой на дороге от села Тунка до местности Бадары. По словам жителей района, на этот участок привезли песок вместе с огромными камнями и теперь из-за булыжников страдают автомобилисты.


- Набухали всё в одну кучу. Уже 3-4 машины поломали бамперы. Едешь на легковом автомобиле – обязательно что-нибудь да заденешь, – рассказали сельчане в группе «Тунка-инфо.24/7».

В подрядной организации, отвечающей за этот участок, заявили, что ждут дождей – «сбить гребень».

- После утрамбуем. Место на дороге болотистое и поэтому требуются крупные фракции. Работы ещё не завершились, – отметили в компании.

Дорогу пообещали отсыпать и пустить по ней грейдер как только ГКУ «Бурятрегионавтодор» направит на это средства.
дороги ремонт дорог

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии опять закроют железнодорожный переезд
В Бурятии опять закроют железнодорожный переезд
Общество, 21.05.2024
Движение там ограничат на сутки с лишним

Лесхоз в Бурятии получил новую технику
Лесхоз в Бурятии получил новую технику
Общество, 21.05.2024
Автопарк обновил Бичурский лесхоз
Дорогу в курортном районе Бурятии засыпали булыжниками
Дорогу в курортном районе Бурятии засыпали булыжниками
Общество, 21.05.2024
Теперь там постоянно ломаются машины

Улан-удэнцев шокировали космические счета за ОДН
Улан-удэнцев шокировали космические счета за ОДН
Общество, 21.05.2024
Жильцам некоторых домов доначислили за свет по 8 тысяч
В Бурятии людей держали в изоляторах в страшной тесноте
В Бурятии людей держали в изоляторах в страшной тесноте
Общество, 21.05.2024
Им приходилось передвигаться в камере по очереди
Жительнице Бурятии исполнилось 100 лет
Жительнице Бурятии исполнилось 100 лет
Общество, 21.05.2024
В годы Великой Отечественной войны Анна Балдаевна шила шубы для солдат
Ещё один паром заработал в Бурятии
Ещё один паром заработал в Бурятии
Общество, 21.05.2024
Переправа открылась в Селенгинском районе

Команде из Улан-Удэ не удалось выиграть в шоу «Лига городов»
Команде из Улан-Удэ не удалось выиграть в шоу «Лига городов»
Общество, 21.05.2024
Бурятские юмористы выступили в финале со своим наставником Алексеем Щербаковым
В райцентре в Бурятии из-за детской площадки пропесочило квартиры
В райцентре в Бурятии из-за детской площадки пропесочило квартиры
Общество, 21.05.2024
Местные жители даже не могут открыть дома окна

В центре Улан-Удэ ради новой школы снесут 18 жилых домов
В центре Улан-Удэ ради новой школы снесут 18 жилых домов
Общество, 21.05.2024
На месте будущей СОШ уже вырыли котлован

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^