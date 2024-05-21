Дорогу в курортном районе Бурятии засыпали булыжниками





Тункинцы недовольны обстановкой на дороге от села Тунка до местности Бадары. По словам жителей района, на этот участок привезли песок вместе с огромными камнями и теперь из-за булыжников страдают автомобилисты.- Набухали всё в одну кучу. Уже 3-4 машины поломали бамперы. Едешь на легковом автомобиле – обязательно что-нибудь да заденешь, – рассказали сельчане в группе «Тунка-инфо.24/7».В подрядной организации, отвечающей за этот участок, заявили, что ждут дождей – «сбить гребень».- После утрамбуем. Место на дороге болотистое и поэтому требуются крупные фракции. Работы ещё не завершились, – отметили в компании.Дорогу пообещали отсыпать и пустить по ней грейдер как только ГКУ «Бурятрегионавтодор» направит на это средства.