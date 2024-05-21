Дорогу в курортном районе Бурятии засыпали булыжниками

Теперь там постоянно ломаются машины
Тункинцы недовольны обстановкой на дороге от села Тунка до местности Бадары. По словам жителей района, на этот участок привезли песок вместе с огромными камнями и теперь из-за булыжников страдают автомобилисты.
- Набухали всё в одну кучу. Уже 3-4 машины поломали бамперы. Едешь на легковом автомобиле – обязательно что-нибудь да заденешь, – рассказали сельчане в группе «Тунка-инфо.24/7».
В подрядной организации, отвечающей за этот участок, заявили, что ждут дождей – «сбить гребень».
- После утрамбуем. Место на дороге болотистое и поэтому требуются крупные фракции. Работы ещё не завершились, – отметили в компании.
Дорогу пообещали отсыпать и пустить по ней грейдер как только ГКУ «Бурятрегионавтодор» направит на это средства.
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