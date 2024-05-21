21 мая

Популярное

В Бурятии стартовал чемпионат по мотокроссу

В Бурятии стартовал чемпионат по мотокроссу
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Первый этап завершился в Кабанском районе

В Бурятии прошло открытие летних мотогонок. В этот раз первым стал мотокросс на гоночной трассе в селе Нюки Кабанского района. 18 мая участие в первом этапе чемпионата республики приняли 47 спортсменов из Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области.

Как сообщает федерация мотоциклетного спорта РБ, победителями и призёрами стали:

Класс «Питбайк»
1 место - Сидоров Ярослав, №7, пгт. Селенгинск
2 место - Дорофеев Кирилл, №15, пгт. Селенгинск
3 место - Степанов Александр, №1, пгт. Селенгинск

Класс «85 куб. см»
1 место - Туманов Константин, №11, г. Улан-Удэ
2 место - Ржохин Михаил, №14, пгт. Селенгинск
3 место - Каменев Егор, №77, пгт. Селенгинск

Класс «125 куб. см»
1 место - Завязкин Дмитрий, №916, г. Чита
2 место - Харчук Руслана, №650, г. Кяхта
3 место - Спирев Дмитрий, №37, г. Чита

Класс «250 куб. см»
1 место - Лукомский Никита, №25, г. Кяхта
2 место - Зыков Максим, №147, г. Черемхово
3 место - Гусейнов Тахир, №21, г. Черемхово

Класс «Открытый»
1 место - Завязкин Сергей, №916, г. Чита
2 место - Харчук Александр, №65, г. Кяхта
3 место - Тюменцев Аркадий, №7, г. Ангарск

Класс «500 куб. см»
1 место - Бушанов Станислав, №222, г. Улан-Удэ
2 место - Соколов Александр, №11, г. Улан-Удэ
3 место - Щербаков Владимир, №6, г. Улан-Удэ

Класс «Ветераны»
1 место - Надин Сергей, №25, г. Чита
2 место - Назаров Илья, №7, г. Улан-Удэ
3 место - Тарасов Алексей, №75, г. Черемхово

Бурятия. мотоспорт мотокросс чемпионат Бурятии

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ состоится традиционный турнир по ушу
В Улан-Удэ состоится традиционный турнир по ушу
Общество, 21.05.2024
Местом его проведения станет ФСК
В районе Бурятии проведут шахматный турнир в честь Арьяа Баалы
В районе Бурятии проведут шахматный турнир в честь Арьяа Баалы
Общество, 21.05.2024
Участниками станут представители сельских районов
В Бурятии пройдут гастроли Санкт-Петербургского вуза
В Бурятии пройдут гастроли Санкт-Петербургского вуза
Общество, 21.05.2024
Студенты после окончания учёбы будут работать в республиканском театре кукол
В Бурятии стартовал чемпионат по мотокроссу
В Бурятии стартовал чемпионат по мотокроссу
Общество, 21.05.2024
Первый этап завершился в Кабанском районе
В Бурятии назвали победителей «Миндалецвета»
В Бурятии назвали победителей «Миндалецвета»
Общество, 21.05.2024
Участники фестиваля состязались в пении
Учёные Бурятии создают новый тип калмыцкой коровы
Учёные Бурятии создают новый тип калмыцкой коровы
Общество, 21.05.2024
Он будет приспособлен к резко континентальному климату
Данные из Бурятии помогли в анализе эффекта мощнейшего извержения вулкана
Данные из Бурятии помогли в анализе эффекта мощнейшего извержения вулкана
Общество, 21.05.2024
Иркутские учёные зафиксировали атмосферный эффект от извержения вулкана Хунга Тонга
В Забайкалье продлили предоставление регионального маткапитала
В Забайкалье продлили предоставление регионального маткапитала
Общество, 21.05.2024
Выплаты будут производить и в следующие два года
В Улан-Удэ пожаловались на «мыльную» воду из-под крана
В Улан-Удэ пожаловались на «мыльную» воду из-под крана
Общество, 21.05.2024
Странный привкус у неё появляется после кипячения
«Дальневосточную ипотеку» расширили на участников СВО
«Дальневосточную ипотеку» расширили на участников СВО
Общество, 21.05.2024
Также её распространили на семьи граждан, погибших на специальной военной операции
В Бурятии определили лучший школьный музей
В Бурятии определили лучший школьный музей
Общество, 21.05.2024
Гран-при завоевала школа из Окинского района

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^