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В Бурятии определили лучший школьный музей

В Бурятии определили лучший школьный музей
Общество,  Фото:пресс-служба РЦ ПВТС РБ
Гран-при завоевала школа из Окинского района

На прошлой неделе в Бурятии завершился республиканский конкурс школьных музеев «Путешествие в прошлое», посвящённый Году семьи в России. Участники боролись за победу в семи номинациях.

Как сообщает пресс-служба ресурсного центра патриотического воспитания, туризма и спорта РБ, победителями конкурса стали:

Номинация «Память страницы былого листая» (проекты)
1 место – СОШ №57 имени А. Цыденжапова, г. Улан-Удэ
2 место – Ильинская СОШ, Прибайкальский район
2 место – Загустайская СОШ, Селенгинский район
3 место – Цакирская средняя общеобразовательная школа-интернат художественно-эстетического направления, Закаменский район
3 место – Зун-Муринская СОШ, Тункинский район

Номинация «Память страницы былого листая» (видеофильмы)
1 место – СОШ №42, г. Улан-Удэ
2 место – Ново-Горхонская СОШ, Заиграевский район
3 место – Усть-Эгитуйская СОШ, Еравнинский район

Номинация «Авторская песня о музее»
1 место – Районный центр дополнительного образования МО «Курумканский район», Курумканский район
2 место – Верхне-Талецкая СОШ, Хоринский район
3 место – Хоринская СОШ №2 им. Гагарина Ю.А., Хоринский район

Номинация «Лучший экскурсовод»
1 место – Александр С., СОШ №7, г. Улан-Удэ
2 место – Ардан А., СОШ №47 имени Калашникова И.К., г. Улан-Удэ
2 место – Кристина П., Кижингинская СЮТуР, Кижингинский район
3 место – Дарима С., Бурунгольская СОШ им. С.Г. Дугарова, Окинский район
3 место – Елизавета Б., Новоильинский агротехнический лицей, Заиграевский район

Номинация «Музей образовательной организации»
1 место – Дарья Б., Алёна К., СОШ №42, г. Улан-Удэ
2 место – Александра Б., Маргарита П., Брянская СОШ, Кабанский район
2 место – Мария Б., СОШ №57 имени А. Цыденжапова, г. Улан-Удэ
3 место – Эрдэм Ш., Дарима С., Бурунгольская СОШ им. С.Г. Дугарова, Окинский район
3 место – Дарья В., Новоильинский агротехнический лицей, Заиграевский район

Номинация «Знатоки родного края»
1 место – Арьяна И., Республиканский бурятский национальный лицей-интернат №1, г. Улан-Удэ
2 место – Кристина П., Кижингинская СЮТуР, Кижингинский район
3 место – Будлана Д., Улекчинская СОШ, Закаменский район

Номинация «Давайте чтить семейные ценности» (для педагогов)
1 место –Светлана Молокшонова, Зун-Муринская СОШ, Тункинский район
2 место –Баярма Ажитова, Улекчинская СОШ, Закаменский район
3 место –Гэрэлма Цыренова, Бурунгольская СОШ им. С.Г. Дугарова, Окинский район

Также были определены победитель и призёры республиканского конкурса школьных музеев. Гран-при выиграла Бурунгольская СОШ им. С.Г. Дугарова из Окинского района. Первое место заняла Зун-Муринская СОШ из Тункинского района. Второе место досталось СОШ №57 имени А. Цыденжапова г. Улан-Удэ. Третье место выиграла Кижингинская СЮТур.


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