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В Тулуне депутата думы задержали по подозрению в мошенничестве

Власть, 
Дело связано с выплатами за жильё, которое было утрачено в результате наводнения

Депутат думы города Тулун в Иркутской области задержан по подозрению в мошенничестве, совершённом группой лиц в особо крупном размере. Дело связано с предоставлением выплат жителям, потерявшим жильё из-за сильного наводнения летом 2019 года.

- По версии следствия, в 2019 году один из депутатов думы города Тулуна, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, мошенническим путём получил право на предоставление социальной выплаты по жилью, утраченному в результате наводнения. Этим он причинил ущерб бюджету Иркутской области на сумму более 3 млн рублей, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Подозреваемому предъявлено обвинение. По ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий

Сейчас следователи допрашивают свидетелей, проводятся иные необходимые следственные действия.

Как сообщал «Байкал-Daily», в марте 2024 года в Тулуне также были задержаны депутаты городской думы за мошенничество с предоставлением социальной выплаты по жилью, утраченному в результате наводнения.

За несколько дней до этого задержали вице-мэра Тулуна Елену Абрамову. Высокопоставленную чиновницу подозревают в мошенничестве и превышении должностных полномочий. 
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