Пассажиру из Бурятии вернут забытые в поезде телефон и связку ключей

Всего оставили вещи в поезде сообщением «Владивосток-Москва» четыре человека



Накануне четверо пассажиров поезда сообщением «Владивосток-Москва» по собственной невнимательности оставили вагоне имущество. Трое из них – жители Читы, а четвёртый – Мухоршибирского района Бурятии. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



Двое читинцев забыли в поезде свои паспорта, третий - ИНН, военный билет, диплом об образовании, медицинский страховой полис, наушники, расчёску и лекарства. Житель Бурятии оставил в поезде страховое свидетельство, сотовый телефон и связку ключей.



Начальник поезда передала находки в транспортную полицию. Сейчас правоохранители принимают меры для возвращения документов и ценностей законным владельцам.

