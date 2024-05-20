20 мая

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Пассажиру из Бурятии вернут забытые в поезде телефон и связку ключей

Пассажиру из Бурятии вернут забытые в поезде телефон и связку ключей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Всего оставили вещи в поезде сообщением «Владивосток-Москва» четыре человека

Накануне четверо пассажиров поезда сообщением «Владивосток-Москва» по собственной невнимательности оставили вагоне имущество. Трое из них – жители Читы, а четвёртый – Мухоршибирского района Бурятии. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Двое читинцев забыли в поезде свои паспорта, третий - ИНН, военный билет, диплом об образовании, медицинский страховой полис, наушники, расчёску и лекарства. Житель Бурятии оставил в поезде страховое свидетельство, сотовый телефон и связку ключей.

Начальник поезда передала находки в транспортную полицию. Сейчас правоохранители принимают меры для возвращения документов и ценностей законным владельцам.
поезд

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